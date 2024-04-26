日通脹料降溫 Yen兌港元再貶逼5算

日本央行今日公布議息結果，而同日全國乃至東京的4月消費物價指數（CPI）亦會出爐，市場估計相關數據的按年升幅分別為2.7%及2.5%，較3月有所回落。隨着加息預期降溫，日圓繼續處於34年低位，兌每美元周四曾觸及155.74，即折合每百日圓兌港元低見5.027，正直逼5算大關。

野村料圓匯跌至160水平 投行摩根士丹利表示，高中學費因素可能令東京核心通脹數據下跌約0.7個百分點，實際表現遠低於2%。該行又認為，上述一次過因素雖然不太可能改變日央行的政策立場，但會加深交易員對「鴿派加息」的看法，加大日圓貶值壓力。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成同樣認為，日圓貶勢難止，估計將跌至160水平，但不至於更低，因日本央行會適時干預，並料日央行今年仍將加息兩次。他分析，今日央行的議息聲明及記招將釋出加息信號，估計會在夏季和年底，分別加息0.25厘，加息步伐會步步為營，保守至上。

至於日本股市去向，他提及由於日本由通縮轉為通脹，以及工資出現上升，將成為今年日股持續增長的重要關鍵。

相比環球股市，日股的企業盈利自2015年以來長期處於被低估的情況，但觀乎名義國內生產總值（GDP）已經在長期趨勢線之上，實質GDP仍在疫情前水平，顯示日本經濟仍處於復甦的初期階段。

外資上周淨沽247億日股 日本股市昨日結束3日升浪，日經平均指數下跌831點或2.16%，收報37,628點。東證指數（TOPIX）則跌47點或1.74%，收報2,663點。汽車股跌幅顯著，其中豐田汽車重挫3.34%，收報3,497日圓；本田挫2.43%，收報1,746日圓。

日本財務省最新公布的數據則顯示，4月14至20日當周，外資在日本股市淨賣出4,924億日圓（約247億港元），是3星期以來首度減持日股；至於年初以來外資買入日股的累計金額，同樣收窄至4.46萬億日圓（約2,243億港元）。