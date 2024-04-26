Meta燒錢 股價曾插16%

首季純利增逾倍 預告擴AI研發開支 作為「美股七雄」之一的Facebook母公司Meta公布了首季度業績，儘管各項業務數據都有不俗表現，但其股價依然在周四早段暴跌最多16%。市場人士認為，這是由於Meta把今年資本開支目標提高，並預告未來會進一步擴大人工智能（AI）的投入，導致投資者擔心未來開支過高損害盈利。然而，這種說法實在難以令人信服，更深層的原因可能是市場對AI的憧憬逐漸冷卻，美股開始出現板塊輪動，導致資金藉好消息出貨轉炒其他板塊。

料本季收入增速近18% 展望本季度，Meta預計收入介乎365億至390億美元，以中位數計相當於按年增長17.97%，即仍有接近兩成的增速。按照常理，這樣的增長速度絕對符合甚至超過市場的預期；而在目前由AI引領的大趨勢之下，Meta行政總裁朱克伯格表明將會「在未來數年顯著增加投資」，甚至把今年資本開支目標從原來的300億至370億美元，顯著提高到365億至390億美元。

話雖如此，多數外媒都強行把增加AI投資解讀成為負面信號，為Meta的股價下跌提供了牽強的理由。要知道AI的研發必然涉及大量硬件、軟件的投入，此乃發展新技術的必要開支，現在就假定AI的投資無法得到相應的回報，也未免為時太早。

回顧上季，在AI廣告工具的帶動下，Meta上季實現27.26%的收入增長，達到364.55億美元。其中，廣告收入按年升26.81%至356.35億美元；「元宇宙」業務Reality Labs的收入為4.4億美元，按年升29.79%。與此同時，應用程式（Apps）實現經營溢利176.64億美元，按年增長57.44%。整體而言，Meta實現季度純利123.69億美元，按年增長1.16倍。

晨星：合理價400美元 另外，該公司旗下App的廣告投放按年增長20%，每個廣告平均價格亦按年增長6%；並指目前Instagram上有超過50%的內容都是由AI推薦，在Facebook上則為30%。

Meta的股價大跌，某程度上也是由於其估值過高。晨星分析員Michael Hodel表示，在考慮到Meta未來更快的開支及收入增長後，維持對該股400美元的合理估值目標，即仍較現價低逾半成。

同樣在放榜後股價下跌的還有傳統科技老店國際商業機器（IBM），周四早段一度挫10.01%。該公司上季收入按年僅增長1.47%至144.62億美元，受逾5億美元稅款回撥影響，純利按年增長73.13%至16.05億美元；全年收入增長展望維持在中單位數不變。IBM亦宣布以64億美元收購雲服務公司HashiCorp。

Meta上季業績摘要