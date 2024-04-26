豐田夥騰訊研智能駕駛

全年銷量首破千萬輛 豐田截至今年3月底止財年全球銷售和產量均創歷史新高；整體銷量按年增長7.3%至1,030萬輛，首次突破1,000萬輛關；產量則達997萬輛，按年增長9.2%。

單計3月，豐田的全球銷量為89.72萬輛，按年跌2.1%；產量則有80.7萬輛，按年跌10.3%。按地區劃分，上月中國（計及港澳）的銷量按年倒退3.1%至132,180輛。日本銷情則佔134,374輛，按年跌35.3%，主因旗下大發汽車的造假醜聞影響。

日本另一車企巨頭本田汽車（Honda）的中國本部長五十嵐雅行重申，該企在內地市場2035年銷售的純電動車型佔比料達100%，且將於2027年推出6款純電車型。而在昨日揭幕的北京車展，發布兩款新純電動車型，分別為「極湃2」及「獵光」，售價均由15.98萬元人民幣起。

另邊廂，福特（Ford）日前公布首季業績，按年少賺24.18%至13.32億美元；期內汽車收入有398.9億美元，按年升2.05%。至於福特電動車部門Model e上季蝕13億美元。管理層料，新一代電動車在未來兩至三年實現盈利，全年資本開支介乎80億至90億美元；另該企維持今年經調整息稅前利潤（EBIT）指引，在100億至120億美元之間。