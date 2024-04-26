深圳首季GDP增6.4% 消費放緩

深圳今年首季經濟增速達6.4%，地區生產總值（GDP）為8,314.98億元（人民幣‧下同），當中貢獻經濟近三成的社會消費品零售總額按年升4.3%，雖然比去年全年及今年首兩個月的增速均見放緩，但同時以服務為主的第三產業佔整體GDP比重，仍超過66%，且規模以上增加值及固定資產投資維持雙位數增長。

專家籲適時降準減息 儘管香港上季GDP有待下周四揭曉，但目前內地29省市及地區已交出首季經濟成績單，一直撐起內地經濟的廣東續以3.15萬億元的GDP，暫時蟬聯第一經濟大省之位，緊隨其後的江蘇約3.1萬億元。以增速計，吉林以6.5%領先，去年GDP增速以9.2%排第二的海南省，上季增速大幅回落至3.3%，位列已公布數據的省份中排名倒數第二。

不過，中國社會科學院金融研究所發表報告指，內地經濟今年開局良好，只是物價和金融數據不如預期。而緩解金融周期下行對經濟增長的負面影響，關鍵在於修復市場主體資產負債表和恢復信用創造能力，故建議宏觀政策應延續擴張基調，貨幣政策更多錨定物價目標，適時降低存款準備金率並繼續較大幅度降息。

人民幣匯率方面，料短期仍然承壓。周四由官方開出的人民幣中間價報7.1058兌每美元，按日跌10點子；在岸價一度低見7.2473，下午4時30分收報7.2471，亦跌11點子，續創5個多月低位。離岸價則約7.2621，每百港元兌約92.75人民幣。