華電動車電池重大突破
寧德時代新產品續航千里 首創一體式外殼
中國汽車業正處於史上從未有過的蓬勃發展，昨日的北京車展更成全球汽車業的焦點！論最矚目，莫過於中國電池巨企寧德時代發布「神行Plus」磷酸鐵鋰電池，續航里程可達1,000公里，充電倍率則為4C，可實現充電10分鐘、續航600公里，實現「一秒鐘一公里」；更首創一體式外殼，電池系統能量密度達到205瓦時/千克，可謂電動車電池的一大突破！
港股中，汽車股昨日個別發展，A股寧德時代則收報193.2元（人民幣‧下同），升3.6元或1.9%。
擬建內地最大超充平台
寧德時代今年將持續配合整車廠推50多款搭載神行電池新車和配置；同時宣布將正式啟動構建神行超充網絡，搭建內地最大超充服務平台，將與華為、蜀道新能源等行內夥伴，面向更多配有寧德時代神行超充電池車主提供最便捷最實惠的用車體驗。
車企消息方面，中資車企老大的比亞迪股份(01211)旗下百萬級旗艦轎車仰望U7亮相，有望於下半年上市；同時發布王朝和海洋網旗下5款全新車型，預計售價介乎12萬至20萬元。
小鵬冀新品牌銷量勝小米
小鵬汽車(09868)攜旗下新物種「九冠王」小鵬X9、G6、G9、P7i車型亮相車展，並宣布人工智能（AI）天璣系統全球首發，將於5月20日全量推送。另小鵬汽車800kW液冷S5超快充計劃今年第三季全面升級，小鵬匯天「陸地航母」分體式飛行汽車亦將於第四季開啟預售，全新品牌MONA將於6月正式推出。董事長何小鵬指，已投入50億元研發的小鵬新品牌MONA，首款新車很快會到來，冀在今年下半年創造比小米SU7更好的銷量。
與小鵬同為「汽車新勢力」的理想汽車(02015)則宣布，五一假期，全國理想超充站充電免費，旗下全系車型不限區域，電費、服務費全免。
近期「撈過界」成汽車業焦點的科企小米集團(01810)，董事長雷軍亦於車展中到比亞迪的展廳參觀，並與比亞迪董事長王傳福同場交流。雷軍指，小米SU7鎖單量7.57萬輛，已完成交付逾5,700輛汽車，正全力擴充產能，SU7標準版及Max版已提前於上周四起交付，並料6月汽車交付量超過一萬輛。小米亦積極擴大銷售網絡，雷預期今年底銷售服務網點將基本覆蓋全國所有省份、自治區或直轄市，目標為銷售門店219家、服務中心143家。
比亞迪再減萬元料蝕錢
內地車市競爭日趨激烈，券商高盛估計，只要龍頭比亞迪售車價平均再減一萬元，今年賣車利潤就會歸零，同時若比亞迪真的如此打價格戰，全行除理想汽車以外都要蝕錢，變相攬炒全行。
為了提升競爭力，迎戰智能汽車戰，車企與科企跨界別合作已成新趨勢。近日中國一汽與大疆車載正式簽署戰略合作協議，在智能駕駛方面展開深度合作。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：