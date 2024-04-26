華電動車電池重大突破

寧德時代新產品續航千里 首創一體式外殼 中國汽車業正處於史上從未有過的蓬勃發展，昨日的北京車展更成全球汽車業的焦點！論最矚目，莫過於中國電池巨企寧德時代發布「神行Plus」磷酸鐵鋰電池，續航里程可達1,000公里，充電倍率則為4C，可實現充電10分鐘、續航600公里，實現「一秒鐘一公里」；更首創一體式外殼，電池系統能量密度達到205瓦時/千克，可謂電動車電池的一大突破！

港股中，汽車股昨日個別發展，A股寧德時代則收報193.2元（人民幣‧下同），升3.6元或1.9%。

擬建內地最大超充平台 寧德時代今年將持續配合整車廠推50多款搭載神行電池新車和配置；同時宣布將正式啟動構建神行超充網絡，搭建內地最大超充服務平台，將與華為、蜀道新能源等行內夥伴，面向更多配有寧德時代神行超充電池車主提供最便捷最實惠的用車體驗。

比亞迪再減萬元料蝕錢 內地車市競爭日趨激烈，券商高盛估計，只要龍頭比亞迪售車價平均再減一萬元，今年賣車利潤就會歸零，同時若比亞迪真的如此打價格戰，全行除理想汽車以外都要蝕錢，變相攬炒全行。

為了提升競爭力，迎戰智能汽車戰，車企與科企跨界別合作已成新趨勢。近日中國一汽與大疆車載正式簽署戰略合作協議，在智能駕駛方面展開深度合作。

汽車股昨日個別發展