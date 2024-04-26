美首季經濟僅增1.6% 道指曾瀉706

美國通脹數據反彈之際，經濟增長也在急速放緩，令市場再次擔心經濟陷入「滯脹」或者「硬着陸」的風險。美國商務部公布，當地今年首季國內生產總值（GDP）以年率計按季增長1.6%，遠差過市場預期的2.5%，同時較去年第四季增幅3.4%大幅回落。

賭9月不減息機會升 數據顯示，淨出口拖累了GDP的增幅約0.86個百分點，是導致增長表現疲弱的主因。反映整體消費表現的「個人消費開支」（PCE）增長2.5%，貢獻了1.68個百分點的經濟增長，而作為關鍵通脹指標的核心PCE物價指數按季上升3.7%，可見整體通脹壓力依然頑固。

要留意的是，第一季核心PCE物價指數超出預期，亦意味今晚公布的3月PCE通脹也要相應提高。芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注聯儲局9月還不減息的機會率並無因為上季經濟增長放緩而下跌，反而升至40.8%，10年期美國國債孳息率遂曾衝上4.741厘，為近半年新高，並刺激美匯指數抽升，一度逼近106關，高見105.94。

美股3大指數周四早段全線下跌，道指跌706點，報37,754點；標指跌81點，報4,990點；納指跌449點，報15,343點。

BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen認為，市場上關於「滯脹」（即通脹高企而經濟增長停滯甚至衰退）的討論肯定會變得愈來愈多，但「只要勞動力市場保持強勁，我們就不用太擔心」。LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，接下來數季經濟料進一步放緩，因為頑固的通脹已為消費者帶來壓力，儲蓄率、消費需求都正在下降。

阿斯利康稅後多賺20% 其他數據方面，美國上周首申領失業救濟人數為20.7萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數亦少過預期，僅為178.1萬人。3月零售庫存按月增長0.3%，增幅低過預期。

另邊廂，英國藥廠阿斯利康上季收入按年增長16.54%至126.79億美元；稅後盈利21.8億美元，按年增長20.84%。該公司於美股早市曾升5.51%，報75.12美元。因股價經常異動而被視為「妖股」的越南電動車公司VinFast跌1%，據報該公司創始人有意再向公司注資10億美元。