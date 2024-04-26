基金公會冀取消ETF通資管規模要求

中國證監會上周五推出包括擴闊「ETF通」合資格範圍在內的5項惠港措施，香港投資基金公會歡迎有關安排，惟建議當局考慮進一步放寬要求，且擴闊合資格產品範圍。該公會行政總裁黃王慈明表示，目前南向ETF通的範圍過於狹窄，長遠應取消資產管理規模（AUM）要求，並納入更多不同資產類別、市場的ETF，以提供更多元的產品，更好發揮香港財富管理中心的地位。

新措施將合資格ETF的AUM要求，由17億元降至5.5億元；投資港股比例由至少九成降至六成。景順亞太區ETF業務發展和資本市場主管Tom Digby直言，至少60%資產投資在港股及大中華相關產品，未必可令投資者的投資組合更多元化，期望當局可分階段進一步完善機制。

籲納債券商品等資產 惠理集團ETF業務高級策略師趙善德補充，若AUM要求降至3億元，更能符合現時發行商推出主題式ETF的做法。

黃王慈明指，暫時難以估算新措施可吸納的資金規模。由於新措施也將港幣人民幣雙櫃台股票納入股票通，故期望當局能釐清ETF的人民幣櫃台能否納入。

她又指，基於目前ETF通的ETF仍以港股及大中華相關產品為主要投資目標，但對內地投資者而言，本身已有許多同類的產品可以選擇，認為當局應將債券、商品、固定收益等不同資產類及不同幣種櫃台納入其中，以滿足其資產配置需要。

她強調，本港基金產品種類齊全，有能力吸引投資者。以跨境理財通為例，自今年2月放寬後，基金銷售表現在數月內以倍數增長。針對ETF通，目前需要政策加碼配合，才能令機制「起飛」，令香港成為海外機構服務內地投資者的首選地。