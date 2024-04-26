高盛擬亞洲區增聘人手 滿足家辦落戶

國際金融機構不時傳出裁員消息之際，美資投行高盛卻計劃在亞洲招兵，以滿足區內家族辦公室和超級富豪日益增加的需求。

高盛全球資產和財富管理主管Marc Nachmann接受新加坡傳媒訪問時表示，亞洲對該行而言，仍是一個非常大的機會，新加坡、澳洲和香港亦為該行的主要財富市場，尤其是見到大量家族辦公室在新加坡開設，並相信有關趨勢會持續。

他指出，高盛目前在新加坡的資產和財富管理員工數量，較3年前增加30%，惟未有透露招聘細節及目標，僅指會穩步增加亞洲人手。

中東資管夥中投組基金 另外，中東最大的另類資產管理公司Investcorp夥拍中投公司，成立10億美元投資基金Golden Horizon Fund，主要投資於海灣合作委員會（GCC）及中國的公司，以消費、醫療保健、物流和商業服務等具較高增長潛力的行業為目標。其股東除了中投公司，還包括來自中東的其他投資者。

中投公司副總經理祁斌稱，公司一直積極投資已開發經濟體和新興經濟體，過去幾年與金融機構建立多個雙邊基金，促進中國與世界主要經濟體的產業合作。今次與Investcorp合作，建立一個類似的雙邊基金，冀加強中國與海灣合作委員會國家之間的金融和工業聯繫。