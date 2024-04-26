港上月進出口貨值回升 輸亞洲增8％

香港3月商品整體出口及進口貨值均見增見，按年雙雙轉升4.7%及5.3%，表現勝預期，特別是全月輸往亞洲的整體出口貨值更上升8.1%，但對台灣和印度出口卻明顯下跌。政府發言人昨表示，地緣政治局勢緊張和偏緊的金融狀況維持更久，仍會繼續影響香港的出口表現，儘管外在需求較預期好，或會提供一些支持。

運往台灣印度俱跌 單計3月，香港商品整體出口貨值為3,845億元。以出口貨的主要目的地劃分，本港商品貨值在3月對台灣和印度出口，分別按年跌22.3%及17.9%，日本及南韓亦挫3.6及2.4%；反觀向內地市場出口上升12.1%，比2月跌0.6%好轉，同時對越南、泰國、馬來西亞各大升41.6%、20.6%及18.6%。政府發言人亦指，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

除亞洲的目的地外，對歐美傳統市場的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是英國、德國和美國，分別下跌31.5%、15.5%及5.4%。

進口方面，本港3月整體進口貨值為4,295億元，其中，供應地來自台灣和印度的商品按年下跌5.9%及14.6%，延續2月的跌勢。其他大部分主要供應地的進口貨值則錄得升幅，尤其是南韓狂飆67.5%，越南急升53%，泰國上漲25.2%，連新加坡和內地亦穩定增加13.6%及4.1%。

因此，3月本港錄得有形貿易逆差450億元，相等於商品進口貨值的10.5%。綜合今年首季，商品整體出口貨值按年升11.9%，商品進口貨值亦升8%，錄得有形貿易逆差836億元，相等於商品進口貨值的7.3%。

貨品類別而言，電動機械、儀器和用具及零件的首季出口貨值錄得13.7%升幅，進口亦升9.9%；通訊、錄音及音響設備和儀器首季出口及進口，也分別升16.9%及14.2%。