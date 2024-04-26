港股4日飆逾千 內房熱炒翻身戰

瑞銀轉軚睇好 內地樓價明年中趨穩 中港股市轉運，其中港股更在上周五內地公布新「國九條」後連升4日，累漲1,060點，迭創今年以來新高。多個中資板塊起動，就連大弱勢的內房股亦表現「標青」，予人一片復甦之感。多間大行更開始對港股改觀，其中瑞銀更是3年來首次「轉軚」看好內房行業；滙豐亦謂全球新興市場基金對中國股票看法轉為中性。

恒生指數昨日一度衝高237點，至17,438點的今年新高；雖然午市升幅收窄，但全日仍升83點或0.48%，收報17,284點，並且主板總成交配合，錄得逾1,199億元。國企指數收報6,120點，升20點或0.33%。恒生科技指數收跌19點或0.54%至3,554點。

券商估恒指升勢持續 信誠證券聯席董事張智威表示，雖然恒指今年多次升穿萬七關後未能企穩，但港股現時估值吸引，亦有多間公司回購、增加派息等。在資金回流下，港股市底轉強，料今次升勢可持續。另外，下周為期指結算日，大戶積極轉倉部署推高指數，指數可挑戰250天線約17,728點，短線未宜看淡。

此前，「中國將繼日本陷入迷失三十年」之說甚囂塵上。然而，林說，內地房地產市場相較日本和香港來得健康，原因是內地城市化比率和家庭借貸槓桿比率低，且外匯管制嚴格。這些都讓內地政府較日本和香港更有能力管控房地產泡沫。

專家籲揀商業收租股 他續解釋，其中內地21個大城市的「城中村」改造正悄悄展開，且中國人民銀行去年底向市場注入的低成本資金突然增加，證明這一波推動力真實。他預計，在截至今年3月底，約有700萬個住宅單位被延遲或暫停興建，若全數復工的話，需要兩萬億元人民幣去推動，暫時政府提供的資金仍然不足，但未來可能有更多流動性提供，故料至明年6月，內地樓價和新屋動工將會趨向穩定。

至於如何選股，林認為應選有較多商業物業作收租，以及仍然在市場投地的公司，因為這些公司有較多的經常性收益，以及更多的財務資源可動用。

資金回歸中港似乎愈來愈真實。滙豐在一份報告中指出，全球新興市場基金對內地A股的投資評級，已由「減持」轉為「中性」，而亞洲基金對內地股票的持倉，目前處於7個月高位。

對於中港兩地股市，惠理基金首席投資總監鍾慧欣表示，內地的採購經理指數（PMI）有所改善，凸顯經濟逐漸復甦趨勢。市場情緒已經觸底和改善，資金逐漸回流市場，這也得益於全球宏觀經濟環境轉強，出口改善，惟房地產市場似乎觸底但仍持續疲弱。

A股做好 成交縮2% 她相信，最壞的情況在第一、二季出現，並認同外資已開始回流內地A股，因見到公司盈利觸底，部分公司已增派股息以提高股本回報率，恢復投資者信心。

內地股市連升兩日，滬綜指昨日升0.27%，收報3,052點；深成指升0.14%至9,264點。滬、深兩市成交7,742.96億元人民幣，按日縮2.65%。

港股昨日報捷，成交額更錄得逾1,199億元。（中新社圖片） 內房股昨日顯著反彈