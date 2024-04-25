3銀主盤拍賣前沽 環宇海灣低估價15%

樓市去向未明，部分原定於拍賣場推拍的銀主盤，在銀主心急出貨下，在推出前已率先售出。昨日有多達3個同類住宅單位提前易手。其中，荃灣環宇海灣單位呎價險守萬元，較估價大幅低逾一成半。

忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世傑指出，銀主沽貨取態積極，若買家出價入票能夠配合，到價盡量出售單位，近期數場拍賣會都有較多銀主盤於拍賣前易手。

今次事前售出的3個同類單位，均原定由該行推拍。包括上述環宇海灣5座中層D室，實用面積約710方呎，成交價約720萬元，呎價約10,141元，料為項目近年呎價低位。銀行網上初步估價約849萬元，反映售價較估價明顯低約129萬元，差幅約15.2%。

而觀塘康麗園C座低層5室銀主盤，實用面積約451方呎，拍賣前以315萬元沽出，呎價約6,984元。相比初步估價約372萬元，是次做價亦低約15.3%。餘下一宗同類買賣為中環祥暉大廈低層A室，實用面積約298方呎，成交價約370萬元，呎價約12,416元。

擎天半島車位120萬拍出 反觀，昨日拍賣現場只售出一個車位，為九龍站擎天半島3樓雙號同類物業，由法院頒令推出拍賣，不提供樓契，最終以開價120萬元一口價成交。