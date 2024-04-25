二手見紅：港島屋苑連錄損手 君譽峰貶26%

二手交投轉吹淡風，樓價同時回落，港島私人住宅連環失守並錄多宗蝕讓。北角君譽峰一房單位以570萬元售出，約3年帳面貶值約26%。

中原林龍南表示，上述單位為中層G室，實用面積約287方呎，望樓景，獲投資者承接，成交呎價約19,861元。據了解，原業主於2021年以770萬元購入，帳面蝕讓200萬元。

維峯‧浚匯插穿400萬 同區維峯‧浚匯都錄損手個案。資料顯示，該盤一個低層開放式單位，實用面積約196方呎，以385萬元登記轉售，項目做價首度跌穿「4球」創新低，呎價約19,643元。單位於2019年一手購入，帳面跌價約28%。

部分單位跌低於8年前購入價轉手，銅鑼灣瑆華高層D室，實用面積約610方呎，亦以1,360萬元登記售出，呎價約22,295元。單位於2016年一手買入，帳面貶值近30%。

豪宅都要蝕讓才有承接。資料顯示，南區貝沙灣6期8B座低層A室，實用面積約1,340方呎，三房間隔，望海景，以3,000萬元登記成交，呎價約22,388元。單位於2019年連車位購入，扣除早前以200萬元沽出車位，約5年帳面虧損約1,028萬元，樓價期內蒸發約24.3%。

太古城僅呎售萬二 藍籌屋苑都不再保值。中原張光耀表示，鰂魚涌太古城太湖閣中層H室，實用面積約583方呎，兩房設計，最近叫價730萬元，再減30萬元，以700萬元成交，呎價僅約12,007元。據了解，是次成交呎價僅貼近新界屋苑水平。

此外，九龍半新盤蝕讓潮延續。美聯張曉盈指，西南九龍匯璽6座中層D室，實用面積約393方呎，一房間隔，區內客以865萬元承接自住，呎價約22,010元。原業主於2021年8月以1,092.5萬元購入，約3年帳面虧蝕約227.5萬元，或貶值約20.8%。