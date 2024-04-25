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朗賢峯IIB期7日收6千票
梁淑儀指，朗賢峯第IIB期將於周六以價單形式出售260伙。
鷹君(
00041
)與港鐵公司(
00066
)合作的何文田站朗賢峯第IIB期，過去7日累計接獲逾6,000張入票，按本周六公開發售260伙計，暫超額認購約22倍。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，該批發售單位於今日下午6時截止接受認購。公開發售當日，將特設大手客時段，最多可選購8伙。
維港1號連賣6戶
撤辣後大手交投增多。中國海外發展(
00688
)的啟德維港1號，昨連沽6伙，吸金逾8,093萬元。市場消息指，其中3伙三房戶由同一組買家斥資逾5,633萬元購入。
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