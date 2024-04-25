產經

九龍新盤479萬起

何樂輝（左）表示，高臨首批單位定價具有吸引力。右為畢子鴻。 何樂輝（左）表示，高臨首批單位定價具有吸引力。右為畢子鴻。
何樂輝（左）表示，高臨首批單位定價具有吸引力。右為畢子鴻。
平均呎價1.93萬 較3年半前鄰近一手平19%
相隔約一周再有九龍新盤開價，資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨日公布首張價單，提供52伙，折實平均呎價約19,388元，較附近3年半前推出的一手項目首批低約19%。是次一房折實入場費480萬元有找。
資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目首批定價「抵」，比市價有至少約兩成折讓，此價格水平以前只能購入新界區樓盤，而高臨不僅位處市區，更鄰近港鐵站。該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，首張價單屬於「高鐵臨門起動價」，加推單位有調整空間。
首批單位涵蓋一房至三房，實用面積269至545方呎。價單提供3項付款方法，120天即供可享最高15%折扣優惠，折實價由479.3萬至1,158.7萬元，呎價約17,818至21,261元。
8個一房戶折實4字頭
價單所見，首批有8伙一房戶的折實價為「4字頭」，入場單位為第A1座12樓F室，實用面積269方呎，折實呎價約17,818元。兩房戶售價最低包括第A1座18樓E室，實用面積378方呎，折實價705.4萬元，呎價約18,661元。
價單亦設有建築期付款計劃，最高折扣為10%，若於簽署臨時合約後180日內付清樓價可獲4%現金回贈。同時提供120天備用一按貸款付款計劃以供選擇，折扣率為12.5%。
項目基座為商業樓面，12至31樓方為住宅樓層。而首批單位位處12至21樓。發展商早前指，部分高層單位可望維港景觀。示範單位於明日起正式對公眾開放，同日起收票，最快下周開售。資料顯示，距離項目約6分鐘步程的尖沙咀本木，於2020年11月以折實平均呎價約23,928元推出首批50伙。
HENLEY PARK沽兩單位
此外，恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，昨日沽出兩伙，共涉逾1,135萬元。包括第1B座25樓G室開放式戶，成交價568.39萬元，呎價約22,736元。
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)的將軍澳日出康城凱柏峰III，則安排於周日以價單形式發售147伙。
高臨首張價單詳情高臨首張價單詳情
高臨首張價單詳情
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