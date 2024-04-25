九龍新盤479萬起

資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目首批定價「抵」，比市價有至少約兩成折讓，此價格水平以前只能購入新界區樓盤，而高臨不僅位處市區，更鄰近港鐵站。該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，首張價單屬於「高鐵臨門起動價」，加推單位有調整空間。

首批單位涵蓋一房至三房，實用面積269至545方呎。價單提供3項付款方法，120天即供可享最高15%折扣優惠，折實價由479.3萬至1,158.7萬元，呎價約17,818至21,261元。

8個一房戶折實4字頭 價單所見，首批有8伙一房戶的折實價為「4字頭」，入場單位為第A1座12樓F室，實用面積269方呎，折實呎價約17,818元。兩房戶售價最低包括第A1座18樓E室，實用面積378方呎，折實價705.4萬元，呎價約18,661元。

價單亦設有建築期付款計劃，最高折扣為10%，若於簽署臨時合約後180日內付清樓價可獲4%現金回贈。同時提供120天備用一按貸款付款計劃以供選擇，折扣率為12.5%。

項目基座為商業樓面，12至31樓方為住宅樓層。而首批單位位處12至21樓。發展商早前指，部分高層單位可望維港景觀。示範單位於明日起正式對公眾開放，同日起收票，最快下周開售。資料顯示，距離項目約6分鐘步程的尖沙咀本木，於2020年11月以折實平均呎價約23,928元推出首批50伙。

高臨首張價單詳情