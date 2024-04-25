澳洲通脹3.6%超預期

全球各地通脹繼續高企，澳洲統計局昨公布的數據顯示，首季消費物價指數（CPI）按年升3.6%，高於預期的升3.5%；按季升幅1%，亦高於預期的升0.8%。至於期內推高通脹的項目分別是房屋、食品和非酒精飲料，按年升幅分別為4.9%、3.8%及6.3%。消息降低市場對澳洲央行減息的期望，澳元昨日在65美仙爭持，折合兌5.09港元。

另邊廂，鄰國新西蘭同日公布3月貿易數據，出口額由2月時的57.9億紐元增至65億紐元，創10個月新高；進口額則由61.1億紐元減至59.1億紐元；期內貿易盈餘5.88億紐元，2月則錄2.18億紐元貿易赤字。

國際油價亦向下，紐約期油及布蘭特期油昨曾跌約0.5%。另美國石油協會（API）公布最新報告顯示，截至4月19日的一周，原油庫存減少323.7萬桶。

港虛幣現貨ETF下周二上市 幣圈方面，本港首批比特幣及以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）將於下周二上市。華夏基金（香港）、嘉年華國際、博時國際昨宣布，3家基金子公司申請的首批香港比特幣現貨ETF、以太坊現貨ETF產品，均已獲批。

瑞士智庫發起公投，擬將比特幣納入國家資產儲備，作為多元化投資組合。比特幣昨偏軟，曾報66,617美元。