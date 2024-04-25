美銀：亞幣處亂世 人幣或再貶2%

受美元持續強勢所累，亞洲貨幣表現不振。美國銀行研究報告用「混亂時代」形容亞洲貨幣，並看淡人民幣、韓圜、新台幣、泰銖、越南盾等亞洲新興市場貨幣。該行估計人民幣兌每美元下半年會跌至7.45（相等於每百港元兌95.11元人民幣），即現水平潛在貶幅2.5%，原因是中美息差擴闊、外資流入數據惡化等。

每百日圓跌穿5.05港元 港人關心的日圓續弱，兌每美元失守155關口，相當於每百日圓兌5.049港元。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，日本央行結束負利率政策，並取消孳息率曲線控制（YCC），但基於該行仍繼續以相同速度購買國債，意味着YCC是「名亡實存」。在美日息差持續下，他認為就算官方干預匯價，日圓反彈空間仍有限。

競選下任總統的美國前總統特朗普表示，美元貶值是一場「災難」，將損害美國製造商，從而被迫將工廠遷往海外。他將美元走強歸咎於白宮，聲言拜登政府削弱了其對中國及日本的貿易政策，更指這些國家現在將「分裂美國」。

基金入股 Nikon飆10% 日經平均指數昨日升907點或2.42%，收報38,460點，在上市公司改革浪潮下，吸引不少基金大戶支持，估值長期低迷的老店成追捧對象。以維權投資者風格聞名的英國基金公司Silchester向監管機構披露，已持有日本光學公司及相機生產商尼康（Nikon）的5%股權。消息刺激尼康股價昨日大漲10.33%，創2013年以來最大單日升幅。

Silchester專注投資於美國市場以外的低估值上市公司，過去近30年內累計投資回報率達到19倍。該基金作風低調，直到近年才因為強勁的投資回報引起注意。雖然Silchester曾聲稱其並非維權投資者，但卻經常向其投資的公司施壓，要求管理層增派股息、回購等提升股東回報的方案，完全符合坊間對維權投資者的定義。