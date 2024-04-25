摩根資管估美9月才減息 道指早段軟

市場關注本港時間周四晚上公布的美國國內生產總值（GDP）數據。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，目前美國經濟增速仍在放緩，相信聯儲局今年內仍會減息，只是有可能會推遲至9月甚至更後，預期整個減息周期累計的合理減幅介乎1.5至2厘。

美股周三早段個別發展，道指曾跌92點，報38,411點；標指曾升6點，報5,077點；納指升80點，報15,777點。另外，美國3月耐用品訂單按月增長2.6%，勝預期。

許長泰認為目前美股雖然估值不低，但未看到市場的非理性行為，意味着股市仍未達到泡沫階段。他指，市場炒作人工智能（AI）熱潮下，大型科技股如「美股七雄」（Magnificient 7）今年股價卻分化，反映市場並非像2000年科網狂熱時盲目炒作概念，而是理性看待企業盈利。

Visa：亞洲市場復甦慢 企業消息方面，Visa於截至3月底止第二財季收入按年升9.89%，至87.75億美元；純利按年增長9.53%至46.63億美元。上季支付交易額名義按年增長7%，以固定匯率計增幅為8%，與前一季度相同；而跨境支付交額以固定匯率計按年增幅為16%。

雖然上季業務數據表現普遍勝過預期，惟Visa財務總監Chris Suh透露，部分市場尚未復甦至新冠疫情前2019年水平，特別是亞洲市場的復甦步伐比預期慢。Visa股價早段曾升2.2%。

飛機製造商波音上季收入按年跌7.54%，至165.69億美元，淨虧損3.55億美元，較去年同期有所收窄。該公司上季僅交付了83架商業飛機，按年減少47架或36.15%。行政總裁Dave Calhoun聲稱，今年首季業績數據轉差，主要是反映了公司的737客機機型為提高品質而放慢生產的做法，又指將會花費必要的時間加強品質與安全管理體系。該企股價早段曾升5%，惟其後升幅收窄。

可口可樂宣布，與微軟達成價值11億美元、為期5年的戰略合作協議。可口可樂將使用由微軟提供的雲端運算及AI服務，幫助其於全球範圍內進行創新並提升生產力。可口可樂股價曾跌1.3%，微軟升0.45%。