Tesla上季收入縮8% 12年最傷 急救亡
華推零首付出車 將量產平價產品
核心純利減半 毛利率降
業績顯示，截至3月底止的一季，以非通用會計準則（Non-GAAP）計的經調整純利劈近一半至15.36億美元；期內毛利率按年再跌1.98個百分點至17.35%，跌足6個季度，其中賣車的毛利率按年縮2.37個百分點至15.57%。
截至3月底止，Tesla全球電動車庫存量攀升至相當於28日的供應量，遠比去年底的15天激增，可見他們積壓的供應量是何其多。至於主力車款Model 3及Model Y上季產量和銷量分別為412,376輛及369,783輛。
華為推新品牌攻智駕
業績不振，集團惟有轉移視線，將焦點放在近年炙手可熱的人工智能（AI）議題之上。公司稱，現正在與一家主要汽車製造商就「全自動駕駛」系統（FSD）的授權進行談判，指今年很可能簽署授權協議。惟要留意，該企在AI基礎設施開支遞增之下，期內資本支出按年增加33.83%，至27.73億美元。
至於內地科技大廠華為昨日舉辦「2024華為智能汽車解決方案發表會」，發布智能汽車解決方案新品牌「華為乾崑」，並料採用相關技術的汽車逾50萬輛，涉及智能車載通訊、汽車數碼平台和雲服務3.0等服務，其中智能駕駛系統「乾崑ADS 3.0」在自動駕駛汽車、全方位防碰撞、全場景停車等都有所升級。
華為智能汽車解決方案BU執行長靳玉志又預告，東風集團(00489)旗下車型嵐圖及猛士會採用「華為乾崑」智駕，將於一年內上市。另長安旗下的深藍和阿維塔、廣汽傳祺、北汽的極狐和享界、賽力斯問界、奇瑞智界、江淮傲界共10款戰略車型亦會採用旗下智駕技術上市。
吉汽長汽齊出招吸客
至於剛推出「SU7」不久的小米，有傳已經鎖定第二及第三款新車定位，分別是純電動運動型多用途車（SUV），以及15萬元人民幣的低價車，換言之乃與Tesla力攻的平價版電動車作對撼。小米銷售新能源車的前景更獲投行花旗看好，故將其目標價上調至21.9元，該股昨日收報16.66元。
傳統車企吉汽旗下雷達汽車昨發布兩款新電動車，售價介乎15.18萬至22.18萬元人民幣。而長城汽車(02333)啟動新一輪組織調整，營銷由董事長魏建軍親自領導，並新增新媒體直播營運中台和商品管理中台，由首席增長官李瑞峰統管，直接向魏建軍匯報。長汽今年首季純利按年大增17.52倍至32.27億元人民幣，主因期內銷售規模增長、銷售結構優化、每輛車的收入上升，帶動營業收入按年升47.6%，期內整體毛利率按年提高3.96個百分點至20.03%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：