Tesla上季收入縮8% 12年最傷 急救亡

核心純利減半 毛利率降 業績顯示，截至3月底止的一季，以非通用會計準則（Non-GAAP）計的經調整純利劈近一半至15.36億美元；期內毛利率按年再跌1.98個百分點至17.35%，跌足6個季度，其中賣車的毛利率按年縮2.37個百分點至15.57%。

截至3月底止，Tesla全球電動車庫存量攀升至相當於28日的供應量，遠比去年底的15天激增，可見他們積壓的供應量是何其多。至於主力車款Model 3及Model Y上季產量和銷量分別為412,376輛及369,783輛。

華為推新品牌攻智駕 業績不振，集團惟有轉移視線，將焦點放在近年炙手可熱的人工智能（AI）議題之上。公司稱，現正在與一家主要汽車製造商就「全自動駕駛」系統（FSD）的授權進行談判，指今年很可能簽署授權協議。惟要留意，該企在AI基礎設施開支遞增之下，期內資本支出按年增加33.83%，至27.73億美元。

至於內地科技大廠華為昨日舉辦「2024華為智能汽車解決方案發表會」，發布智能汽車解決方案新品牌「華為乾崑」，並料採用相關技術的汽車逾50萬輛，涉及智能車載通訊、汽車數碼平台和雲服務3.0等服務，其中智能駕駛系統「乾崑ADS 3.0」在自動駕駛汽車、全方位防碰撞、全場景停車等都有所升級。

吉汽長汽齊出招吸客 至於剛推出「SU7」不久的小米，有傳已經鎖定第二及第三款新車定位，分別是純電動運動型多用途車（SUV），以及15萬元人民幣的低價車，換言之乃與Tesla力攻的平價版電動車作對撼。小米銷售新能源車的前景更獲投行花旗看好，故將其目標價上調至21.9元，該股昨日收報16.66元。

Tesla首季業績摘要