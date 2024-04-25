商湯發布新版AI大模型 曾炒高逾三成今復牌

在AI航海時代，商湯早於一年前趁勢推出「日日新SenseNova」大模型體系，積極拓展生成式人工智能（Generative AI）業務。該企董事長兼行政總裁徐立日前表示，會持續探索大模型能力的KRE三層架構（知識、推理、執行），不斷突破大模型能力邊界。

聯想擬斥4億設創業基金

「日日新5.0」明顯受到市場極大關注，昨日更掀起商湯股價的升浪，甚至乎公司股價要中途停牌，並於收市後作業務更新公告，指除了日前正式面世的「日日新5.0」、推出行業大模型一體機版本及移動端側大模型SDK版本之外，董事會不知悉股價及交易量波動的任何原因。