商湯發布新版AI大模型 曾炒高逾三成今復牌
中國人工智能（AI）科企商湯(00020)周二在上海舉辦的技術交流日出招，發布首個「雲、端、邊」全線大模型產品矩陣，以滿足不同規模場景的應用需求，同時發布升級AI大模型「日日新（SenseNova）5.0」版本，聲稱其綜合性能全面對標ChatGPT的開發商OpenAI最新模型GPT-4 Turbo等。消息刺激商湯股價昨早段最多飆逾36%見0.83元，上午11時15分中途停牌，停牌前升31.14%，報0.8元。該股申請今日復牌。
在AI航海時代，商湯早於一年前趁勢推出「日日新SenseNova」大模型體系，積極拓展生成式人工智能（Generative AI）業務。該企董事長兼行政總裁徐立日前表示，會持續探索大模型能力的KRE三層架構（知識、推理、執行），不斷突破大模型能力邊界。
聯想擬斥4億設創業基金
「日日新5.0」明顯受到市場極大關注，昨日更掀起商湯股價的升浪，甚至乎公司股價要中途停牌，並於收市後作業務更新公告，指除了日前正式面世的「日日新5.0」、推出行業大模型一體機版本及移動端側大模型SDK版本之外，董事會不知悉股價及交易量波動的任何原因。
至於今年踏入成立40周年的是聯想集團(00992)，亦抓緊新一輪科技創新大潮的機遇，據報旗下聯想創新股權投資管理作為執行事務合夥人，已成立廣州聯想創業投資合夥基金，該基金出資額為4億元人民幣。
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