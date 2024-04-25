ASMPT本季生意望終結9連跌
半導體封裝設備商ASMPT(00522)上季收入僅4.01億美元，但指引今季收入3.8億至4.4億美元，以中間值4.1億美元計，可望扭轉之前連續9季滑坡的頹勢，加上業績公告開首刻意標示上季「訂單對付運比率高於一」，近兩年來首現訂單多於交貨。花旗亦指這是復甦的正面信號，故見即使該企料今季收入按年最少跌11.46%，但昨日股價曾飆9.14%；收市報102.3元，升6.95%。
新訂單按季增17%
市場眼見光刻機「一哥」ASML上季新增訂單遜預期、晶片代工「一哥」台積電調低全年行業增長預測，對半導體行業前景感到困惑，拖累板塊急速回調。ASMPT行政總裁黃梓达稱，智能手機及平板電腦等消費電子需求仍較疲弱，相關設備訂單今年恐低企，但內地客戶訂單查詢已回升。
ASMPT上季新訂單按季升17%至4.09億美元，主要是人工智能（AI）帶來的先進封裝的需求所推動。高頻寬記憶體（HBM）方面，ASMPT的工具已於一間領先廠商投入生產，並向其同業交付了演示工具，更多在生產籌劃中。HBM的數據傳輸速度更高，可應付AI大時代的運算和數據吞吐需要。
回望上季，該企收入按年跌19.87%至31.38億元，純利按年挫43.4%至1.79億元；收入佔比最大的終端應用是汽車，就算車市表現疲軟，表面貼裝分部上季在該市場的收入仍按季增長。
黃梓达稱，一些國家增加資本開支保護供應鏈，而企業又正為更多變的全球供應鏈、日益數碼化的互聯世界做準備，跟汽車電動化、AI、物聯網、數據中心、5G/6G等長期結構性趨勢相呼應。
德儀收入指引勝預期
另邊廂，不屬AI概念股、但產品應用甚廣的半導體老店德州儀器，指引今季收入36.5億至39.5億美元，以中間值計按季回升3.79%，勝市場預期。該股周三早段曾飆8.47%。
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