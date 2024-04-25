Gucci母企預警半年利潤瀉40%

以Gucci和YSL為主打的法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）預告，今年上半年持續業務經營溢利將按年暴瀉40至45%，跌幅令市場嘩然，股價周三曾瀉9.95%。

開雲陷困緣於收入佔比最大的Gucci，上季生意額就算撇除匯率變動也按年倒退18%，跌幅比去年末季擴大14個百分點，遂見該品牌早前從LV撬人來「定義和執行品牌戰略」，其中日本以外亞太區零售收入撇除匯率變動按年瀉28%，比YSL多跌16個百分點。YSL，以及巴黎世家和Alexander McQueen等的「其他品牌」，同季全球收入按固定匯率均按年跌6%。

Prada亞太銷售季升15% 開雲財務總監普盧稱，中國市場相當兩極化，呈強的不是很高檔的品牌，就是門檻較低，Gucci兩面不討好。然而，Gucci捱打不能獨怪中國，連北美和歐洲零售收入也按年瀉18%及15%，遠遜YSL和Bottega Venta。

摩根大通坦言，現在談論Gucci轉勢為時尚早，並下調開雲的目標價。普盧稱，Gucci新款陸續上市期間消費者都在觀望，預計第三季所有產品都是新款（上季僅7%收入來自新款）。

Gucci表現欠佳有其自身因素可從普拉達（01913，Prada）獲印證，後者今年首季總收入按年增11.49%至11.87億歐元，撇除匯率變動按年升16.5%。

單看零售渠道，以固定匯率計，日本以外亞太區上季收入按年增長15.7%，歐洲及美洲亦分別按年升18.1%及5%。

另外，曾擔任D&G董事總經理的Cristina Ruella獲選為Prada的獨立非執行董事。