中海首季經營溢利升22% 股價5連揚
國企內房藍籌中國海外發展(00688)不負眾望，今年首季收入錄365億元（人民幣‧下同），按年上升14.4%，比去年全年的12.31%增幅為多；惟經營溢利僅錄66.5億元，幾乎與去年首季的66.4億元持平，剔除匯兌淨損益後則按年升22.2%。中海公布季績後股價做好，昨收升2.88%，報12.14港元，連漲5日，累升7.24%。
碧桂園3境內債傳獲展期
截至3月底止，中海的淨借貸比率和融資成本維持於行業低水平。上季集團合約物業銷售額為602.1億元，按年跌27.97%，相應銷售面積為202萬方米，跌52.58%。集團指出，首季內地房地產行業依然延續下行築底態勢，成交低迷。但中央政府明確積極的財政政策要適度加力，穩健的貨幣政策要靈活適度，推出一系列支持剛性和改善性住房需求政策，將有助於房地產市場企穩向好及長期健康穩定發展。
不過，民企內房延期兌付債息，以至押後清盤呈請就像陷入無限輪迴。據內媒報道，碧桂園(02007)3筆境內債再次尋求展期的方案獲持有人通過，「21碧地01」、「21碧地04」及「21碧地02」的部分本金及利息兌付時間延遲至9月。以「21碧地01」為例，原定於3月兌付的利息延期半年，而應於4至6月分別兌付的部分本金，亦統一至9月兌付。
另一內房弘陽地產(01996)遭紐約梅隆銀行倫敦分行入稟提出的清盤呈請，據報已獲香港法院同意押後至6月26日再訊。
世茂服務再購母企資產
至於中國恒大(03333)旗下附屬恒大地產再新增23條被執行人訊息，執行資金約2.74億餘元。
商業寫字樓方面，中指院發表報告指，首季重點城市寫字樓的市場活躍度提升，但寫字樓租金仍然下行，主要商圈寫字樓平均租金按季跌0.47%。
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