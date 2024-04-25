中海首季經營溢利升22% 股價5連揚

碧桂園3境內債傳獲展期

截至3月底止，中海的淨借貸比率和融資成本維持於行業低水平。上季集團合約物業銷售額為602.1億元，按年跌27.97%，相應銷售面積為202萬方米，跌52.58%。集團指出，首季內地房地產行業依然延續下行築底態勢，成交低迷。但中央政府明確積極的財政政策要適度加力，穩健的貨幣政策要靈活適度，推出一系列支持剛性和改善性住房需求政策，將有助於房地產市場企穩向好及長期健康穩定發展。