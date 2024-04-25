華股債上月齊吸資 9個月首見

外資淨買296億 A股最牛睇升40% 近期中國股市氣氛有回暖迹象，可能與外資重新流入有關。國際金融協會（IIF）數字指出，3月內地股市和債市同時錄得淨流入，雖然幅度不大，但卻是去年6月以來首次，其中股市流入17億美元（約132.6億港元），債市流入21億美元（約163.8億港元）。事實上，近期多間投資銀行都唱好A股，其中「大好友」高盛認為內地之前發布的新「國九條」，重振了A股獲估值重估的希望，最多可升四成。

新興市連續5個月淨流入 IIF經濟師Jonathan Fortun表示，流入中國以外新興市場債市的資金規模更大，這受惠於幾個少數新興市場國家大量發行債券，以及息差交易的積極影響。3月整體新興市場外資淨流入約327億美元（約2,550.6億港元），是連續5個月淨流入，其中股市吸收102億美元，債市吸收225億美元。

雖然內地上月淨流入是受到整個新興市場帶挈，但高盛卻看得更牛，表示在4月12日中證監發布新「國九條」後，對A股維持策略性正面看法。該行解釋，倘A股在包括派息及回購的股東回報、企業管治標準，以及機構投資者持有佔比，這幾方面與國際平均水平差距縮窄，後市可望錄得約20%升幅；如果A股在上述方面與領先全球的市場趨近，其估值更有望出現最多40%重估。

高盛看好國九條撐起股市 被稱為新「國九條」的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，共9個部分，包括嚴把發行上市准入關、加大退市監管力度等。高盛中國首席股票策略分析師劉勁津表示，「我們感覺到國際投資者對中國股市的情緒、風險偏好和興趣正在改善。」至於該行將A股評為增持，則是因為看到「國家隊」有份在A股加倉、去年第四季企業盈利表現穩健、A股估值接近周期的低位，以及全球投資目前持倉較少。

A股3大指數昨日全線收升，滬綜指漲0.76%至3,044點；深成指升0.74%至9,251點；深圳創業板指數揚0.7%至1,765點，滬深兩市總成交按日多2.6%至7,953億元（人民幣‧下同），北向資金淨買入46億元。

正當內地股市慢慢整合向上之際，監管機構亦不懈怠。國家外匯管理局表示，要加強外匯市場「宏觀審慎 + 微觀監管」兩位一體管理，優化跨境資本流動監測、分析、評估、預警機制，豐富政策工具箱，切實防範國際經濟金融風險對中國的外溢和衝擊。

監管傳暫停券商增衍生品 另外，就長期國債收益率不斷下行，人民銀行發言人解釋，主要是市場上「安全資產」的缺失，但隨着未來超長期特別國債的發行，資產荒情況會緩解，長期國債收益率也將回升。人行並重申堅持實施正常貨幣政策。

對於衍生工具，有消息人士稱，監管機構官員在本周要求一些大型券商暫停增加A股場外衍生品的敞口，並且指名包括「雪球產品」在內，暫時未知有關規定何時取消或放鬆。所謂雪球產品，是一種自動贖回型期權，只要其參考的股票指數保持在預定範圍內，就可以支付類似債券的票面利率，並且持有的時間愈長、回報就愈大，猶如滾雪球一樣。市場人士估計，監管機構的做法，是希望穩定市場，不想衍生工具過熱造成混亂。

外資進出新興市場概況