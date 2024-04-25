學者倡設「第二港幣」 掛鈎人幣

中美在醞釀開打金融戰，被指協助俄羅斯出口交易的中資銀行或成美國制裁對象，一旦美國真的出手，香港作為中國的國際金融中心亦必受牽連，港元的去向亦備受關注。近日有學者直言，香港需要一種與人民幣掛鈎的離岸「第二港幣」，以防美元與人民幣之間的匯率扭曲，對國家造成負面影響。

曾任世界銀行顧問、香港證監會主席顧問兼研究部主管，現任香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策與事件研究所所長，兼任香港國際金融學會主席的蕭耿，本周初在一論壇上稱，談到和國家金融高質量發展相關的研究問題，就是香港的貨幣體系創新。他指，香港目前實行的貨幣體系是港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度，這一體系過去為香港與國家帶來巨大利益，未來仍將發揮重要作用，惟香港面臨的問題，乃港元與美元掛鈎，變相在執行美國的貨幣政策。

防中美貨幣匯率扭曲影響 他續稱，考慮到地緣政治因素及香港未來的經濟結構調整，特別是與東盟一帶一路沿線國的合作日增，而美元與人民幣之間的匯率在地緣政治下現嚴重扭曲，站在國家戰略的思維，為免這種扭曲對整個國家造成重大負面影響，香港應發展「第二港幣」，亦即是與人民幣掛鈎的港元，姑且稱為「大灣區幣」，而在數碼金融技術框架下，這種新型貨幣將為實體經濟提供更為便利、安全和全面的服務。