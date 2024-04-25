恒指3日漲977點今年最高 騰訊升3.5%

港股昨日保持升勢，恒生指數高開164點於16,993點後升勢持續，午後升幅擴大至388點至17,217點，全日升372點或2.21%，報17,201點，連升3個交易日，並創今年即市及收市新高，3連揚累計上升977點或6%。

國企指數昨日收市升145點或2.45%，報6,100點；科技指數升124點或3.61%，報3,573點。主板成交1,295億元，北水淨流入19.94億元。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀稱，地緣緊張局勢降溫，加上內地出招支持中港兩地資本市場發展，大市氣氛好轉，且投行對港股前景看法亦有改善，料恒指有望追落後，下站目標先睇250天線17,700至17,800點水平。

不過，積金評級預計，強積金估算4月截至19日的投資虧損約為2.85%，相當於虧損約157億元，即475萬名強積金成員平均虧損約3,300元，4月餘下時間能否追回失地尚屬未知數。在計入強積金供款後，該機構估計，4月底強積金總資產約為1.17萬億元，較3月底下跌約117億元；相當於強積金成員平均帳戶結餘約24.64萬元，較3月底減少約2,500元。

恒指近數月走勢