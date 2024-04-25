產經

恒指3日漲977點今年最高 騰訊升3.5%

港股昨繼續做好，主板成交額達1,295億元，北水掃貨逾19億元。（中新社圖片） 港股昨繼續做好，主板成交額達1,295億元，北水掃貨逾19億元。（中新社圖片）
港股昨繼續做好，主板成交額達1,295億元，北水掃貨逾19億元。（中新社圖片）
港股昨日保持升勢，恒生指數高開164點於16,993點後升勢持續，午後升幅擴大至388點至17,217點，全日升372點或2.21%，報17,201點，連升3個交易日，並創今年即市及收市新高，3連揚累計上升977點或6%。
國企指數昨日收市升145點或2.45%，報6,100點；科技指數升124點或3.61%，報3,573點。主板成交1,295億元，北水淨流入19.94億元。
金融股彈 國壽飆半成
大型科技股領漲，美團(03690)升4.6%，收報113.6元；京東集團(09618)升4.31%，收報111.2元；阿里巴巴(09988)升3.86%，收報72.5元；騰訊控股(00700)升3.55%至344.2元收市，再創年內新高；小米集團(01810)、快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)分別升2.96%、8.14%及8.79%。
金融股亦回勇，中國平安(02318)及中國人壽(02628)分別升4.24%及5.57%；友邦保險(01299)升3.48%；完成20億美元回購的滙豐控股(00005)升0.7%。此外，內需股繼續做好，李寧(02331)收升7.45%，報19.88元；申洲國際(02313)亦升3.93%，收報76.7元。
預警勁蝕 天齊插19%
天齊鋰業(09696)預告首季錄巨額虧損，並遭深交所發關注函要求解釋，股價昨急挫19.14%，收報28.5元。受智能手機行業銷售數據影響的舜宇光學(02382)股價逆市挫3.63%。
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀稱，地緣緊張局勢降溫，加上內地出招支持中港兩地資本市場發展，大市氣氛好轉，且投行對港股前景看法亦有改善，料恒指有望追落後，下站目標先睇250天線17,700至17,800點水平。
不過，積金評級預計，強積金估算4月截至19日的投資虧損約為2.85%，相當於虧損約157億元，即475萬名強積金成員平均虧損約3,300元，4月餘下時間能否追回失地尚屬未知數。在計入強積金供款後，該機構估計，4月底強積金總資產約為1.17萬億元，較3月底下跌約117億元；相當於強積金成員平均帳戶結餘約24.64萬元，較3月底減少約2,500元。
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