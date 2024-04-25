港IPO上季集資縮28% 出門問問首掛挫3%
接二連三有新股於首掛日「深潛」，內地人工智能（AI）公司出門問問(02438)昨日上市，盤中一度大插21.57%，收市報3.68元，較招股價3.8元跌3.16%，每手帳蝕120元。
低迷市況下，香港交易所(00388)首季僅錄12家新股上市，集資額跌28%至48億元，但強調新股上市申請數目仍保持穩健，3月底共有85宗申請在處理中。
該企昨日舉行股東周年大會，對於有股東建議招攬大型企業上市，最後一次以主席身份主持會議的史美倫表示，上市公司不是由港交所揀選，強調對所有公司一視同仁，歡迎任何合資格的企業來港上市。
她指，過去幾年的高息環境，全球新股市道低迷，因投資者脫離資本市場，將資金存入銀行，惟現時香港仍有約100間公司正排隊上市，反映供應沒有出問題，相信新股市場低迷只屬周期性問題。
對於任內未能推動新股通，史美倫不認為是遺憾，強調許多計劃不能一步到位，而尋求突破是一個過程，須「一步一步去行」。
復星子企暫停申葡上市
她又指，港交所國際化發展不會停止，除了開設兩個海外辦事處、與兩個海外交易所簽訂合作備忘錄，目前仍有大量工作進行中，同時會考慮任何有助刺激流動性的措施。
事實上，外圍不穩定性令不少企業煞停上市。復星國際(00656)旗下忠誠保險（Fidelidade）宣布，基於市況不穩定及中東等地緣局勢緊張，難以在目前取得正確估值，因此決定暫停旗下葡萄牙醫院營運業務Luz Saude的首次公開招股（IPO）上市計劃。
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