港IPO上季集資縮28% 出門問問首掛挫3%

該企昨日舉行股東周年大會，對於有股東建議招攬大型企業上市，最後一次以主席身份主持會議的史美倫表示，上市公司不是由港交所揀選，強調對所有公司一視同仁，歡迎任何合資格的企業來港上市。

她指，過去幾年的高息環境，全球新股市道低迷，因投資者脫離資本市場，將資金存入銀行，惟現時香港仍有約100間公司正排隊上市，反映供應沒有出問題，相信新股市場低迷只屬周期性問題。

對於任內未能推動新股通，史美倫不認為是遺憾，強調許多計劃不能一步到位，而尋求突破是一個過程，須「一步一步去行」。

復星子企暫停申葡上市 她又指，港交所國際化發展不會停止，除了開設兩個海外辦事處、與兩個海外交易所簽訂合作備忘錄，目前仍有大量工作進行中，同時會考慮任何有助刺激流動性的措施。