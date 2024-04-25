港交所少賺12%仍勝預期

港交所上季收入及其他收益52.01億元，按年跌6.42%，按季升7.08%。其中，主要業務收入按年下降6.93%，原因是標題日均成交額下跌令交易及結算費減少、保證金與結算所基金的投資收益淨額減少，以及上市費收入減少。幸好倫敦金屬交易所（LME）交易及結算費收入隨成交量及收費上升而增加，抵銷總收入部分跌幅。

日均交易不足千億 期內，現貨市場標題日均成交額不足千億元，只得994億元，按年大減22.22%，惟按季升9.23%。陳翊庭指，股票市場受宏觀市場氣氛影響持續疲軟，但今年3月和4月的日均成交額已經明顯回升，顯示投資者信心有所復甦。

她又指，儘管全球宏觀環境疲弱，集團的衍生產品及商品業務仍然表現強勁，衍生產品成交量更創下季度新高。互聯互通機制成交量持續上升，滬股通、深股通及債券通成交量均大幅增加，其中債券通成交量更創下季度新高。

唐家成周五接任主席 上季衍生產品平均每日成交合約達85.5萬張，按年及按季均升14%；債券通北向通日均成交為452億元人民幣，而場外總結算量及「互換通」結算量均創季度新高。

港交所昨日另一大事是宣布委任香港證監會前主席唐家成，接替史美倫出任董事會主席一職，任期由4月26日至2025年股東周年大會。唐家成將會就其擔任董事會主席和其他董事委員會主席職位，收取2024/2025年度非執行董事袍金合共455萬元。史美倫今日起至明年4月24日會出任董事會高級顧問。

唐氏指，港交所深知自身處於一個不斷變化的營運環境中，其中挑戰與機遇並存。儘管無法控制地緣政治及利率變動等外部因素，但必須積極主動地把握未來的每一個機遇，致力於進一步豐富產品生態圈，加強基礎設施建設，並提升市場競爭力。

券商降盈測目標價 滙豐環球研究將港交所今、明兩年每股盈利預測各下調10%及11%，目標價由352元下調至270元，以反映較低市場估值及盈測下調，但維持「買入」評級。不過，花旗認為，港交所上季業績勝預期乃外部投資組合收益所推動，成本亦超出預期，宏觀不確定性和美國息口可能長期高企，或對該所股價構成短期壓力，維持「沽售」評級和215元的目標價。

港交所年內股價表現 港交所首季業績摘要