拍賣消息：太安樓銀主盤295萬拍出

銀主及細價樓受追捧，港島西灣河太安樓銀主單位透過拍賣以295萬元售出，呎價不足9,000元，較銀行估價低逾一成。

茵翠豪庭搶高兩成沽 環亞物業董事總經理區蘊聰表示，昨日拍賣會有約60人出席，並沽3項物業。當中兩個為銀主盤，另一項為業主單位，成交金額共逾2,600萬元。其中，太安樓高層24室銀主盤，實用面積約352方呎，開拍價265萬元，獲兩組客競逐，最終搶高30萬元或約11.3%拍出，成交呎價約8,381元。物業銀行網上估值約330萬元，成交價低約35萬元，差幅約10.6%。

另一項銀主盤為屯門茵翠豪庭雙號屋，單位實用面積約1,169方呎，推拍價1,000萬元，最後以1,200萬元賣出，較開價高約兩成，呎價約10,265元。原業主於2018年以約1,300萬元購入。

至於由業主持有的鰂魚涌康蕙花園1座連天台戶，實用面積約604方呎，天台面積約560方呎，開拍價1,050萬元，以1,115萬元拍出，呎價約18,460元，成交價較開價高約6.2%。資料顯示，該單位於2006年以約408萬元買入，現升值約1.7倍。拍賣前亦沽兩項住宅物業，包括大埔洞梓村13號C座中層單位及葵涌金石樓低層K室。