二手轉靜：半新盤蟹貨湧現 明翹匯5年貶一成

半新盤「蟹貨」湧現。青衣明翹匯錄得一房單位減價至448萬元成交，約5年帳面貶值約9.8%。

利嘉閣蕭浩麟表示，上述單位為1A座中層G室，實用面積約299方呎，叫價460萬元，減價12萬元後售出，呎價約14,983元。原業主於2019年購入，帳面蝕48.8萬元。資料顯示，該盤4月已錄至少兩宗買賣，全屬損手個案。

柏傲灣一個月賣平16% 消息透露，錦田北PARK YOHO Venezia第7B座高層戶，實用面積約496方呎，近期叫價588萬元，市傳以523萬元成交，較2016年一手購入價低約12.1%，呎價約10,544元。

近日半新盤成交價「再跌過」。中原余仲平稱，荃灣柏傲灣2B座低層B室套三房戶，實用面積約776方呎，減價72萬元，以1,178萬元易手，呎價約15,180元，較3月同類型高層單位成交價低約16%。

上車盤業主損手賣樓。世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺花都廣場6座低層H室兩房戶，實用面積約392方呎，放盤兩個月，減至447萬元沽，呎價約11,403元，原業主約6年帳蝕32萬元。

麗寶半年料蝕使費 祥益盤嘉茵表示，屯門麗寶大廈低層A室，實用面積約239方呎，剛獲用家以230萬元購入作退休之用，呎價約9,623元，原業主於2023年才以約230萬元購入，持貨僅約半年，帳面平手沽貨。有關成交料蝕使費。

市區盤同時失守，消息稱，西南九龍天璽彗鑽璽中層兩房戶，市傳以1,900萬元沽，呎價約2.83萬元，不足兩年帳面貶值約15.6%。何文田ONE HOMANTIN有極高層單位，議價後以1,620萬元成交，單位於2022年曾錄2,300萬元登記，最新成交價帳面低約29.6%。

世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園10座中層K室兩房戶，於未補價第二市場以410萬元成交，呎價約9,513元，原業主持貨近8年只帳賺5萬元，料需蝕使費。