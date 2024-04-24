新盤混戰鬥快開價

陳漢麟表示，周內將會開放The YOHO Hub II現樓示範單位予傳媒優先參觀。

The YOHO Hub II上樓書 高臨示範單位曝光 新盤市場掀起新一輪混戰，新鴻基地產( 00016 )元朗站上蓋現樓項目The YOHO Hub II昨上載樓書，爭取周內公布首張價單。資本策略地產( 00497 )鄰近港鐵佐敦站的高臨，示範單位亦於昨日曝光，部署今日開價。

三房469伙佔最多 新地代理總經理陳漢麟稱，The YOHO Hub II由兩座住宅大樓組成，分別為第6座及第8座，提供939伙，實用面積由336至1,035方呎。

其中，三房單位佔約半數最多，達469伙，提供6種間隔類型，實用面積520至905方呎，當中面積747方呎以上的三房戶採用梗廚設計。

其次伙數較多為兩房單位，提供合共375伙，佔比近四成，均以開放式廚房設計，面積436至493方呎。而一房開放式廚房單位佔94伙，面積336至338方呎。項目亦提供唯一一個四房單位，為第6座57樓A室，實用面積1,035方呎，屬全盤最大戶型，考慮以招標形式出售。

雲滙單日沽9單位 此外，同系的大埔白石角雲滙項目，昨單日連沽9個單位，套現8,079.65萬元。據成交紀錄冊，當中8伙屬於項目第2期成交，做價562.9萬至1,062.85萬元，餘下一宗來自項目第1期，成交價1,446.75萬元。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，高臨佔逾半數為兩房戶，首批單位將以該戶型為主，並透露有機會於五一檔期展開首輪銷售。

而發展商昨率先開放兩個示範單位予傳媒預覽，其中參照A1座18樓A室搭建的連裝修無改動示範單位，實用面積707方呎，原則兩房連套房間隔，裝修成三房。另一個為交樓標準兩房單位，依照A2座18樓C室為藍本，實用面積423方呎。

名日‧九肚山攻內地客 該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻指出，上述兩個示範單位將於周五開放予公眾參觀，並相信項目客源將不乏內地客。

Blue Coast售2132萬 同系香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，昨以2,132.7萬元沽1B座大三房戶，實用面積958方呎，呎價22,262元。消息指，買家為北角區換樓人士。

何樂輝（左）表示，高臨有機會於五一檔期展開首輪銷售。右為畢子鴻。 高臨連裝修示範單位，主人套房以淺木色為主調。 The YOHO Hub II第8座E室平面圖