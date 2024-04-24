簡訊一覽
●中國中免(01880)今年首季淨利潤23.06億元（人民幣‧下同），按年增長0.25%；期內營業收入188.07億元，按年跌9.45%。每股收益1.1148元，按年升0.24%。
●維他奶國際(00345)於4月19日被Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.於場內減持19萬股，平均價每股5.5537元，估計涉資約105萬元，持股量由17%降至16.99%。
●天齊鋰業(09696)發盈警，預期今年首季蝕36億至43億元（人民幣‧下同），較去年同期賺48.75億元由盈轉虧。深交所對天齊發關注函，要求結合主營業務開展情況、產品產銷量、產品價格、原物料採購價格、成本費用、減損提列等因素的具體變動情況，量化分析首季虧損按季大幅增加的原因，並說明是否有持續虧損風險等。
●英皇娛樂酒店(00296)發盈喜，料截至今年3月底止年度賺不少於5,000萬元，較2023年度蝕1.28億元由虧轉盈，主因到訪旅客數字回升，以及酒店和娛樂需求復甦，帶動集團總收入大幅上升超過150%。
●中國建築興業(00830)截至今年3月底止首季經營溢利約4.32億元，按年增30.8%；截至3月底止季度之累計新簽合約額約36.97億元，而於3月底止之未完成合約額約176.18億元。
●嘉藝控股(01025)昨日股價曾大跌67%至全日低位0.07元，收報0.082元，跌62.38%，成交額1,482.6萬元，惟其市值才6,908萬元。公司注意到股價及成交量不尋常波動，確認並不知悉導致有關波動之任何原因或須予披露之任何資料等情況。
●中國人民銀行廣東省分行公布，3月參與跨境理財通個人投資者新增逾2.4萬人，按月增加超過10倍，境內銀行通過資金閉環匯劃渠道辦理資金跨境匯劃逾兩萬筆，金額逾131億元人民幣。期內，港澳地區新增1,051人參與北向通，跨境匯劃金額1,800萬元人民幣。
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