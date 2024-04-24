●中國人民銀行廣東省分行公布，3月參與跨境理財通個人投資者新增逾2.4萬人，按月增加超過10倍，境內銀行通過資金閉環匯劃渠道辦理資金跨境匯劃逾兩萬筆，金額逾131億元人民幣。期內，港澳地區新增1,051人參與北向通，跨境匯劃金額1,800萬元人民幣。