全球糧價今年料再降5.6%

經濟研究機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）預測，全球各地糧價今年可望觸底，全年預計價格再下降5.6%，進而減輕下游食品零售價格上升的壓力；惟同時警告，由於惡劣天氣等因素，食品價格仍有上行風險，更預測明年有機會逐步回升。

外媒引述牛津經濟研究院的基本情景預測，今年全球糧食大宗商品價格將下降，這可能減輕消費者的日常支出負擔。降價主因多種重要農作物供應充足，尤其是小麥和玉米，近數個月大豐收導致價格持續下行。財經數據供應商FactSet數據顯示，小麥期貨今年以來累跌近10%，玉米期貨亦挫約6%。

印度限出口 大米年內漲8% 報告又指，截至今年8月的銷售年度，全球玉米收成可能創新高，小麥收成也僅略低於史上最高紀錄。不過，米價不同於小麥和玉米，價格反而一直穩步攀升，大米期貨價格今年來累漲逾8%。因為佔全球稻米貿易達40%份額的印度早已實施出口管制，對全球供應造成限制，值得留意是，本月初據報印度政府逐步放寬稻米出口規定，允許透過6個指定海關出口總量不超過1,000噸的指定白米品種。

事實上，聯合國糧食及農業組織（FAO）於本月初公布，追蹤全球主要糧食大宗商品國際價格的食品價格指數於3月微升至118.3點，按月增幅為1.1%，暫且扭轉了連續7個月的跌勢，但與去年同期相比仍跌7.7%。穀物物價指數在3月亦按月跌2.6%，特別是各類稻米物價指數走勢均見下行，反映亞洲所有主要出口國的稻米出口報價下跌，以越南的情況尤其明顯，報價按月跌5%，原因是冬春收成達高峰值，且越南盾兌美元貶值所致。

按牛津經濟研究院判斷，今年糧價將保持低迷。但該研究院首席經濟學家Kiran Ahmed提醒，價格反彈幅度或比預期更大的風險正在增加，有機會使糧價通脹率高於基本假設，持續對消費者形成壓力。