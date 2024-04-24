日圓下周假期趨波動 財相重申必要時干預

日圓走勢持續疲弱，昨日一度跌至154.85兌每美元，再創34年新低，每百日圓兌港元低見5.0604。日本財務大臣鈴木俊一重申，不排除在必要時採取任何行動來應對匯率過度波動的可能性，並補充指，本月早些時候美國、日本和南韓就匯率問題達成的共識具有里程碑意義，三國在共識中承認對匯率的共同擔憂。

央行：通脹提速或再加息 日本央行行長植田和男指出，如果通脹率如預期般加速向2%的目標邁進，央行將再次加息。

日本央行將於周四起一連兩日舉行議息會議，周五公布議息結果，市場關注日本當局會否入市干預，以支撐日圓。澳洲聯邦銀行貨幣策略師Carol Kong認為，日圓疲弱或迫使日本央行採用更鷹派的語氣，透過央行再加息的預期來支撐日圓，但相信美元兌日圓會保持強勢，因美元兌一籃子貨幣普遍走強。

第一生命研究所首席經濟學家熊野英生亦表示，下周日本黃金周假期期間，日圓走勢可能會變得波動，因此當局可能會升級警告，讓交易商對干預的可能性保持警惕；不管是否會有一次干預，市場肯定會對干預的可能性更加警惕。

日本股市連升兩日，日經平均指數昨日收報37,552點，升113點或0.3%。另外，日本4月au Jibun銀行製造業採購經理指數（PMI）初值升至49.9，趨近50的盛衰分界線，反映行業在經歷數個月的低迷後開始回暖。

日今年GDP增長料降至0.6% 此外，惠譽確認日本評級為「A」，前景穩定。該機構預計，今年日本實際國內生產總值（GDP）增長率將從去年的1.9%降至0.6%，並料日本央行將在明年底前將政策利率提高至0.25厘，到明年日本整體通脹率將從去年平均3.3%降至2%。