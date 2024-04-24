道指高開229點 百事上季純利升逾5%

美股本周起進入季度業績發布的高峰期，作為食品股龍頭的百事公司（PepsiCo）率先放榜，惟業績數據未有太多驚喜，於截至3月23日止一季收入按年增長2.26%至182.5億美元，純利按年升5.69%至20.42億美元。就銷量而言，不同業務部門各有升跌，該公司維持全年內生收入（撇除併購及分拆）增長4%的指引。

此前桂格燕麥一些產品疑受沙門氏菌污染，導致今年初有大量的產品需要回收，拖累首季桂格食品在北美的銷量按年下跌22%。話雖如此，其他業務部門仍有不俗的增長，當中亞太區方便食品銷量增長12%，而歐洲及南亞地區方便食品銷量亦上升4.5%，歐洲飲品銷量增長7%。

Spotify轉盈 生意增19% 百事董事長兼行政總裁Ramon Laguarta指，目前公司估計今年仍能夠實現至少8%的核心每股盈利增長（以固定匯率計），未來會進一步提升及加快生產力。

美股周二早段全線上揚，道指曾升229點，報38,469點；標指升56點，報5,066點；以科技股為主的納指升204點，報15,655點。美國3月新屋銷售按月增8.8%，至以年率計69.3萬間，多過預期。

另外，串流音樂平台Spotify首季度收入36.36億歐元，按年增長19.52%；純利1.97億歐元，按年及按季均由虧轉盈。

截至3月底，平台上的付費訂閱用戶數目為2.39億，按年增長14%。該公司預計本季付費用戶將增長至2.45億，收入達到38億歐元。Spotify股價曾升15%。

GM多賺24% 上調收入預測 通用汽車（GM）首季收入按年增長7.57%至430.14億美元，純利按年增長24.42%至29.8億美元。該公司同時上調全年業績指引，料收入介乎101億至115億美元，以中位數計相當於提高了2.85%。GM股價早段曾升4.51%。

投行削6科技股評級 展望後市，瑞銀投資銀行下調6隻超大型科技股的評級至「中性」，包括微軟、蘋果公司（Apple Inc.）、Alphabet、亞馬遜及英偉達，原因是認為支撐這些企業股價表現的盈利增長料將會放緩。

惟瑞銀強調，下調評級並不是對公司未來估值有調整，或者對人工智能（AI）前景有懷疑，只是出於競爭及周期因素作出此決定。