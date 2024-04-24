美製造業意外陷收縮

歐本月服務業強 PMI創11個月高 反映經濟景氣的標普全球發布的4月採購經理指數（PMI）顯示，包括歐、美、日、澳等在內的多個主要經濟體商業活動保持穩健，私營經濟活動處於擴張區間。在發達經濟體當中，美國的PMI遠差過預期，製造業甚至再度萎縮。但先前差點陷入「技術性衰退」的歐元區卻展現出復甦勢頭。分析指出，歐元區很可能在第二季擺脫停滯並恢復經濟增長，未來前景樂觀。

歐元區4月綜合PMI報51.4，創下11個月新高，主因在於服務業PMI表現強勁，帶動了整體私營經濟活動。ING銀行歐元區高級經濟學家Bert Colijin表示，服務業在經濟擴張中扮演重要的角色，雖然製造業PMI跌至45.6的4個月低位，但預期服務業仍將繼續引領復甦。

ING仍估歐央行6月減息 他亦指出，儘管服務業的通脹再次加速，但商品價格仍在下跌，意味整體通脹壓力依然溫和。他估計，歐洲央行仍會在6月減息，考慮到目前歐洲失業率處於低位、通脹溫和，以及潛在的減息可能，現在是歐元區近年來經濟前景最樂觀的時刻。

美匯回吐 10年期債息跌 已經脫歐的英國綜合PMI同樣創下11個月新高，報54。與歐元區的情況相近，英國的私營經濟加速擴張，也是受惠於服務業的增長，當地的製造業PMI則下跌至48.7，創兩個月低位，再度陷入收縮區間。標普全球市場財智首席商業經濟學家Chris William表示，經濟改善鼓勵了企業擴大招聘，加上全國標準工資上調，導致成本急劇上升，這表明企業未來數月可能會加價。「物價上行壓力會加劇對於通脹能否持續回落的擔憂。」

至於美國方面，4月標普製造業PMI意外地跌入萎縮區間，只得49.9，為4個月來最低；服務業PMI亦回落至50.9，創5個月新低；綜合PMI同樣報50.9，遠差過市場預期的52。根據標普的說法，PMI表現差劣主要是由於新訂單下跌所致，亦反映出經濟潛藏着一些壓力。數據公布後，美匯指數短線回吐至105.75，10年期美國國債孳息率亦重新跌穿4.6厘關口。

印度綜合PMI近14載最勁 另邊廂，作為亞洲經濟增長引擎的印度PMI仍處於高位，綜合PMI報62.2，為近14年來新高。滙豐首席印度經濟學家Pranjul Bhandari表示︰「由於新訂單的增長，製造業及服務業表現都相當強勁。」由於需求的帶動，製造業的毛利率在4月份有所改善，意味企業能夠把上游成本轉嫁給客戶。

至於澳洲4月綜合PMI亦創下兩年新高，報53.6，雖然服務業PMI略有回落但仍處於高位；而製造業PMI亦有所改善。

此外，新加坡3月通脹率降至2.7%，按月回落0.7個百分點，跌至2021年9月以來最低水平；而撇除住屋成本及私人道路交通的核心通脹率亦只有3.1%，低過市場預期。