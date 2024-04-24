全球今年電動車銷量料千七萬輛 內地佔逾半

環球經濟面臨逆風，迫使中外電動車企業陷入激烈減價戰之中。國際能源機構（IEA）表示，電動車行業備受利潤微薄、電池金屬價格波動、高通脹及部分國家逐步取消購買激勵措施等多重考驗，引發投資者對行業增速的擔憂，但今年全球銷售前景依然強勢，料合共銷售1,700萬輛電動車，佔整體汽車銷售逾20%，即每5輛賣出的汽車將至少一輛是電動車。

IEA：車價成增長關鍵 IEA發表全球電動車展望，今年電動車銷售總量及銷售佔比，料多於去年的1,400萬輛及18%。未來增長關鍵在於消費者的價格承受力，以及能否擴建充電樁等設施。直到2035年，電動車料佔全球車輛銷量的三分之二。

至於今年300萬輛電動車的銷售增幅預測，主要歸功於內地市場。由於電動車競爭激烈且成本相對較低，今年內地銷量料將按年升近25%，高達1,000萬輛左右，全球佔比逾五成，內地市場市佔亦達45%。據目前政策推算，到2030年，電動車在內地路上行駛的比例將升至近三分之一，而美國和歐盟的比例將接近五分之一，這種轉變將對車輛和能源產業產生重大影響。

隨着中國電動車出口增加，勢帶動全球電動車價格下降，傳統內燃機汽車與電動車相同車型的售價何時實現持平，仍取決於一系列市場變數。但IEA依目前趨勢估計，內地以外的電動車市場方面，大部分電動車價可能在2030年實現同價。

此外，內媒引述消息指，小米第二款新車定位純電SUV，預計明年上半年推出；而第三款車的初步定位在15萬元人民幣級別，料於2026年推出。