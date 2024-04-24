平保首3月少賺4% 新業務價值升20%
中國平安(02318)公布今年首季業績，純利按年倒退4.28%，至367.09億元（人民幣‧下同），每股基本收益2.07元；營運利潤387.09億元，按年跌3.03%。期內，壽險及健康險、財產保險以及銀行3大核心業務恢復增長，合計營運利潤398.16億元，較去年同期增長0.3%。
平保解釋，雖然第一季度內地經濟正逐步恢復，但依然面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等增長挑戰，經濟恢復的基礎有待進一步鞏固。截至3月底，平保個人客戶數目近2.34億，較年初增長1%，客均合約數目達2.94個。
其中，壽險及健康險業務新業務價值達成128.9億元，可比口徑下按年增長20.7%，代理人渠道人均新業務價值按年增長56.4%。截至3月底，個人壽險銷售代理人數量為33.3萬，較年初下降4%。
陸金所轉蝕8.3億
另旗下陸金所控股(06623)亦公布季度業績，首季盈轉虧，錄淨虧損8.3億元；去年同期則賺7.32億元。陸控董事長兼首席執行官趙容奭指，季內所有新增貸款由消費金融子公司發放，或由擔保公司按其100%擔保模式賦能；貸款前期撥備意味盈虧底線需要更長的時間才能恢復。
陸控總收入69.6億元，按年減少30.89%；截至2024年3月31日，消費金融貸款的不良貸款率為1.6%，較去年底上升10點子。兩股昨日表現不一，平保升2.96%，收報33港元；陸控則跌2.74%。
此外，首席財務官徐兆感因個人原因提出辭任，朱培卿替任及擔任董事會秘書，4月30日起生效。
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