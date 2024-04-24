平保首3月少賺4% 新業務價值升20%

平保解釋，雖然第一季度內地經濟正逐步恢復，但依然面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等增長挑戰，經濟恢復的基礎有待進一步鞏固。截至3月底，平保個人客戶數目近2.34億，較年初增長1%，客均合約數目達2.94個。

其中，壽險及健康險業務新業務價值達成128.9億元，可比口徑下按年增長20.7%，代理人渠道人均新業務價值按年增長56.4%。截至3月底，個人壽險銷售代理人數量為33.3萬，較年初下降4%。

陸控總收入69.6億元，按年減少30.89%；截至2024年3月31日，消費金融貸款的不良貸款率為1.6%，較去年底上升10點子。兩股昨日表現不一，平保升2.96%，收報33港元；陸控則跌2.74%。

此外，首席財務官徐兆感因個人原因提出辭任，朱培卿替任及擔任董事會秘書，4月30日起生效。