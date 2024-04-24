中企傳藉買伺服器獲英偉達AI晶片

所謂「你有張良計，我有過牆梯」，美國去年11月正式擴大英偉達（Nvidia）禁止對中國出售的尖端晶片範圍後，據報有中國大學及研究機構，藉購買美超微電腦（Supermicro）、戴爾（Dell）及台灣技嘉公司（Gigabyte）等伺服器產品，以獲得理應已被美國禁止出口的英偉達高階晶片。

借第三方購入 料為華零售商 外媒報道，包括中國科學院、山東人工智能研究院、湖北省地震局、一家黑龍江省政府的科技投資公司及一家國營的航天研究所等10家中國機構，透過向第三方廠商購買上述伺服器產品，從而獲得嵌在相關產品內且足以訓練人工智能（AI）模型及高端研究領域的英偉達高階晶片，訂單金額7.15萬至186萬元人民幣不等，而11個所謂的「第三方廠商」賣家，據報是「鮮為人知的中國零售商」。

美國商務部轄下工業與安全局（BIS）拒評任何進行中的調查，但稱一直監察受管制晶片的去向。英偉達強調，運用其圖像處理器（GPU）生產的設備，連第三方轉售都要符合美國出口限制，一旦發現有產品轉售後違反相關管制，會與客戶溝通和採取行動。

上季中國生意額少於2%的「AI妖股」美超微根據標書指出，涉事產品乃舊款及一般用途，不能應付美國出口管制祭出前中國最大型的AI運作，賣家亦不是其客戶；又透過律師表示，其客戶執行美國出口管制比當局要求更嚴謹。