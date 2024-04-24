美擬起草制裁援俄內銀

切斷全球金融連繫 禁用美元支付結算系統 美國持續打壓中國崛起，除了發動科技戰、貿易戰之外，消息指，美國最新「為阻止中國在商業上對俄羅斯軍工生產的支持」，正在起草制裁措施，勢要切斷一些中資銀行與全球金融體系的連接，使其無法使用美元支付結算系統。美元為目前全球主要結算貨幣，無論中外任何金融機構，一旦不能使用美元支付結算系統，都會導致客戶大量流失，最終可能倒閉收場，尤其今年內地企業單是在岸債券到期額便達8萬億元人民幣，使中國處於內外交困的景況。

事實上，俄烏戰爭以來，無論是中資的銀行、阿聯酋及土耳其的銀行都大幅提升了對俄的制裁合規措施，經已造成多項轉帳延誤，甚至未能轉帳，產生了連鎖反應。由於不少銀行擔心美國會提出新一波制裁，都要求客戶提供書面承諾，保證美國特別指定國民（SDN）名單中的個人或實體不參與交易或成為付款受益人，令銀行的合規成本增加，客戶亦在當中承受繁瑣的程序，費時失事。

沙特阿美洽購10%恒力石化 外媒引述美國官員稱，將中資銀行作為目標是制裁行動升級的後備方案，以防外交舉措不能說服中方限制對俄出口；而如此大張旗鼓改弦更張，起草制裁措施，是期望中國顧及到中資銀行可能失去美元獲取渠道，以及中國與歐洲的貿易關係可能遭到破壞。

東西半球關係分裂，令中國與中東國家愈走愈近。沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）宣布，與中國恒力石化母公司洽商，購入恒力石化10%權益。雙方已經簽訂備忘錄，交易仍有待完成盡職審查及監管機構批准。沙特阿美稱，收購有助拓展下游業務的機遇。

標普憂華再爆債務違約潮 中國要外拒美國，對內亦忙於應對經濟復甦乏力和債務不斷增加。恰巧，總部在美國的評級機構標準普爾全球評級發表報告，聲稱中國或會迎來第三波債務違約潮。過往兩次違約潮，主因是內地為控制過度槓桿的政策，使影子銀行和資本市場融資萎縮所導致。而未來或會有更多類似目標、規模、效果的控槓桿政策出台。

報告解釋，過往內地債券違約率極低，但在2014年以後追近全球水平。不過，由於近年監管機構對系統性風險的擔憂，導致針對債券違約的指令出台，令債券違約率近期再次下降。例如離岸債券違約率由2022年的高位6.7%，降至去年的1.3%，在今年首季進一步收縮至0.3%的低位。

另外，今年內地公司離岸債券到期額為920億美元，雖然低於去年的1,110億美元和2025年的1,040億美元，但公司在岸債務到期由去年的5.1萬億元人民幣，增至今年高位8萬億元人民幣，包括地方政府融資平台的3.5萬億元人民幣，資本財（用作生產物品或服務的投資）的7,500億元人民幣，以及發電行業的7,400億元人民幣等。

值得留意是，不少潛在違約其實是在指令下變為債務重組，並且自去年起企業更依賴銀行融資，較少發行債券，尤其是信貸評級低的企業。雖然債券違約近期減少，但風險仍然存在。

近年內地企業大額債券違約情況