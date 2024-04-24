港近七成細企料業績增 招聘意欲降

澳洲會計師公會一項調查顯示，有69%受訪香港小型企業預計今年業績錄得增長，比例按年增加3個百分點，連續3年上升，惟招聘意欲有所下滑，52%表示今年將會增加招聘人手，較對上一年回落6個百分點，預計凍結人手則升至44%，減少人手持平於4%。

促確保夠員工發展 該公會2024年大中華區分會會長葉耘開解釋，企業近年積極推動數碼化，加上外判部分工序等，也有助減省人手，但相信隨着經濟進一步復甦，本港勞動力仍然會是供不應求的狀況，認為企業須主動挽留及吸引員工、提升員工技能等，以確保人力資源足夠應付未來的業務發展。

他又提到，香港的小型企業表現在去年已經穩步回升，不少具韌性的中小企已走出經濟低谷。本港近期積極舉辦大型盛事，有助吸引商業活動和帶動人流，加上內地經濟逐步回暖、港府推出多項支援措施，例如便利融資環境、中小企融資擔保計劃等，可以有助支持香港經濟環境改善，令企業對下半年展望正面。

73%對經濟信心升 另外，調查指出，香港小型企業對本港今年經濟信心增強，按年上升8個百分點至73%。不過，葉氏提醒，外圍環境仍然存在挑戰，加上消費模式轉變，本港企業仍要持續提升競爭力，才能夠錄得更強勁的增長。

該公會在去年11至12月期間，對4,222間遍布亞太區11個主要市場，僱員人數少於20人的小型企業進行隨機抽樣調查，其中324家為香港企業。