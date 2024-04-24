會計機構缺人手多達30％ 中小行嚴重

人才短缺成為本港不少行業的難題，香港會計師公會會長梁思傑坦言，據公會去年的調查，有近三成受訪者反映其機構空缺率達10%，有12%受訪者更表示空缺率達30%，而中小型會計師行問題較大型會計師行嚴重，反映會計行業的人才需求殷切。

他指，公會會員人數過去幾年持續穩定增長，現有會員逾4.7萬名。留意到業界已採取不同應對措施，以挽留人才，包括實施彈性工作安排、加薪等，相信在人手持續短缺情況下，未來業界加薪幅度相對理想。

加強培訓本地人才 梁氏樂見政府積極考慮將會計界納入人才清單，透過吸納海外及內地會計人才補充空缺，惟強調引入人才非唯一解決辦法，公會將持續培訓本地會計專才，以增加新血。同時提升會計專業資格課程（QP）內容，如加入科技、ESG（社會、環境及管治）等題材，切合時下需要，為社會提供合適人才。

過去會計師工作常被指單一、沉悶，他澄清，隨着市場發展，現時會計師的工作不再局限於審計、財務報表等，還有ESG、企業管治等多方面的出路。為加強年輕人對會計行業的認識，公會加強與大、中及小學的聯繫，為學生舉辦活動、工作坊及實習計劃，吸引其投身業界。

內房財務造假引起市場關注會計師行審計質素。梁思傑強調，會員及會計師行非常重視審計質素，公會也不斷檢視對會員的支援是否足夠，過去一直有就會計及財務匯報局關注的事項及建議措施，向會員提供針對的培訓課程，未來會持續進行有關工作。