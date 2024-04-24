MPF首季中港股走資 轉攻美日股

強積金（MPF）顧問公司GUM發表3月強積金市場分析報告稱，截至今年3月強積金市場總資產上升1.9%，至1.18萬億元。上季資金淨流入最多的首5大資產類型，包括美國股票基金、預設投資策略─核心累積基金、環球股票基金、日本股票基金和環球債券基金，佔了90%以上的總資金轉換，金額達143.29億元，其中15億元追入日本股票基金。

上季首5大資金淨轉出的基金資產類型，涉及香港股票基金、混合資產基金，以及大中華股票基金等，金額共計107.87億元。

GUM策略及投資分析師雲天輝指，雖然現時日股基金佔強積金總資產低於1%，但成員可留意部分亞洲基金中的日股成分比例，作出適合自己風險及投資偏好的選擇。

他又指，減息預期令環球債券基金的資金轉入上升至第5位，但由於上月美國通脹數據出乎意料反彈，令6月份減息機率大減，債券基金表現受壓，所以成員要注意強積金作為超長線的退休投資，應以長線投資角度看待，不應過分預測最佳的入市時機來追逐市場波動。

宏利市佔率28%居首 至於強積金供應商市佔率，宏利最新以28%的佔有率居首，滙豐次之佔17.6%，永明繼續位列第3，佔比為10.8%。年初至今，宏利的市佔率上升0.27個百分點，主要受到投資回報的推動。滙豐升0.02個百分點，永明的市佔率則下降0.17個百分點。

強積金首季吸資最多基金