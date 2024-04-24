金價曾插穿2300關 金礦股挫

國際地緣政治風險降溫，加上投資者預料美國焦點企業陸續公布的季績或有驚喜，避險情緒緩減下，金價隔晚大幅調整，現貨金價跌逾2%，創一年最大單日跌幅，昨日曾跌至每安士2,295美元，之後重上2,300美元關樓上整固。

現貨銀價昨日更一度低見每安士26.69美元，之後重上27美元水平徘徊。

高盛撐紫金升16% 不過，高盛研究報告指出，紫金首季業績符合預期，純利按年增長15%，達到該行中期及全年盈利預測的51%及22%，且成本控制情況改善，經營性現金流增長4%，淨負債比率更從去年底止的117%降至110%，預計其至2026年的經常性純利年均複合增長率將達到16%，故予「買入」評級，目標價19元，即較現價有約16%上升空間。

外媒引述道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，投資者目前正等待周五公布的美國個人消費開支（PCE）數據，以尋找有關美國減息前景的線索，若PCE報告顯示通脹降溫，金價可能會重上歷史高位；又指仍然預期亞洲的購買活動將保持韌性，因為黃金在亞洲被視為貨幣升值的對沖工具。

瑞銀：候回調買金 瑞士銀行則認為，任何價格回調都是投資者增持黃金的機會，地緣局勢的風險可能會長期存在，為黃金提供支撐。