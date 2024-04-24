恒指兩連揚 科網股領漲

資金轉投內需板塊 大行嗌增持中港股 港股「矮仔上樓梯」連升兩日，累升604點或3.72%，周二更在科網及內需股帶動下，一口氣收復短中長（包括10天至150天）5條移動平均線，收報16,828點，升317點或1.92%。無獨有偶，投資大行瑞銀昨日調高中港股市評級至「增持」，背後原因與消費、互聯網行情回暖有關，指觀乎上市公司在派息及回購上有驚喜，加上旅遊業現潛在復甦，以及今年以來港股表現落後，或會利好後市表現。

分析指出，中美關係不明朗，短期更甚或會火燒金融領域，此前見到中央率先公布5招挺港股補底，相信是有備而來。與此同時，內銀即將公布季績，要觀察受內房危機的影響，故市場資金有所防範，短期內或會持續見到仍留在港股的資金，從內銀等金融股流出，轉倉至持有科技及內需股。

騰訊今年高 美團飆8% 港股昨日「由頭升到落尾」，高開167點後，最多升334點，高見16,846點，收市貼近全日高位。大市成交連續3日高於1,000億元，昨再增至1,160億元，是4月2日之後最多。北水則連續第17日追入港股，昨日錄淨流入23.4億元，按日少19.34%。全日沽空金額增12.31%至218.68億元，比率為18%。

要留意，科指升幅在3大指數之中屬最標青，全日大升112點或3.37%，收報3,449點。單是5大內地科網巨擘已經貢獻恒指182點，佔了大市逾半升幅。

華潤飲料等3企申上市 整體中港股市方面，瑞銀最新提及正密切關注中國資本市場改革進程，又指中資股主因「估值崩塌」而跑輸大市，惟由於MSCI中國指數的成分股中，消費和互聯網行業比重佔55%，所以盈利未有明顯受內房逆風影響，其基本面及盈利大致良好，並料家庭儲蓄將流入消費市場，對中資股盈利前景更為樂觀。

此外，新股市場有回暖迹象。持有包裝水品牌「怡寶」的華潤飲料、網上閱讀平台宜授科技，以及輔助教材圖書發行商全品文教3企申請在港上市。初步招股書顯示，華潤飲料2021年、2022年及2023的年度利潤有8.58億元人民幣、9.89億元人民幣及13.31億元人民幣。

恒指近日回揚 港交所股價反彈 科網及內需股昨受捧