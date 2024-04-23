輪商精選：看好港交所吼23006
地緣政治風險稍為緩和，亞太區內股市普遍反彈。上周五中國證監會公布5項資本市場對港合作措施，包括放寬滬深港通下股票交易所買賣基金（ETF）合資格產品範圍，以及支持內地行業龍頭企業赴港上市等。
恒指睇升 留意21872
港股方面，恒生指數周一跟隨外圍回升，收復100天線，重上16,500點水平。投資者如看好恒指及波動性上升，可留意恒指相關窩輪，如恒指認購證21872，行使價17,085點，7月到期，實際槓桿15.4倍；相反如看淡可留意恒指認沽證22626，行使價15,542點，6月到期，實際槓桿13.8倍。
中央支持資本市場表現，大行認為新措施有望改善港股市場流動性，相信能長期支持香港鞏固區域金融中心的地位。香港交易所(00388)將於周三公布首季業績，股價上周低見212.2元後，昨止跌回升，如看好可留意港交所認購證23006，行使價250元，11月到期，實際槓桿7.1倍。惟有大行料上述措施短期影響應該有限，看淡可留意輕微價外港交所認沽證22344，行使價214.95元，6月到期，實際槓桿14.1倍。
至於中國移動(00941)股價曾見69.9元之年內高位，如認為股價有望重上70元及進一步升穿去年高位70.2元，可留意輕微價外的中移認購證19890，行使價72元，6月到期，實際槓桿22.5倍；相反如看淡可留意中移認沽證24206，行使價56.95元，9月到期，實際槓桿16.9倍。
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