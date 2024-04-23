產經

輪商精選：看好港交所吼23006

地緣政治風險稍為緩和，亞太區內股市普遍反彈。上周五中國證監會公布5項資本市場對港合作措施，包括放寬滬深港通下股票交易所買賣基金（ETF）合資格產品範圍，以及支持內地行業龍頭企業赴港上市等。
恒指睇升 留意21872
港股方面，恒生指數周一跟隨外圍回升，收復100天線，重上16,500點水平。投資者如看好恒指及波動性上升，可留意恒指相關窩輪，如恒指認購證21872，行使價17,085點，7月到期，實際槓桿15.4倍；相反如看淡可留意恒指認沽證22626，行使價15,542點，6月到期，實際槓桿13.8倍。
中央支持資本市場表現，大行認為新措施有望改善港股市場流動性，相信能長期支持香港鞏固區域金融中心的地位。香港交易所(00388)將於周三公布首季業績，股價上周低見212.2元後，昨止跌回升，如看好可留意港交所認購證23006，行使價250元，11月到期，實際槓桿7.1倍。惟有大行料上述措施短期影響應該有限，看淡可留意輕微價外港交所認沽證22344，行使價214.95元，6月到期，實際槓桿14.1倍。
至於中國移動(00941)股價曾見69.9元之年內高位，如認為股價有望重上70元及進一步升穿去年高位70.2元，可留意輕微價外的中移認購證19890，行使價72元，6月到期，實際槓桿22.5倍；相反如看淡可留意中移認沽證24206，行使價56.95元，9月到期，實際槓桿16.9倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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