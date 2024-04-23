恒天立信蝕放葵涌商廈全層

世邦魏理仕香港資本市場部董事黃懿誠表示，該層寫字樓建築面積約24,959方呎，目前大約半層租予一家科技公司；另外半層則交吉。資料顯示，該批物業於2018年以約3.24億元買入，平均呎價約1.3萬元。

另外，第一太平戴維斯承業主命放售油麻地廟街12號、147號及111至113號唐樓，物業連租約出售，總實用面積逾一萬方呎。

旺角大型舖嗌1.6億 市區有大型舖位放售。利嘉閣（工商舖）地產李維明透露，獲委託連租約放售旺角太子道西150至152號太子商業大廈1至3樓全層、4樓C及D室連平台、地下B舖位部分，以及天台連外牆使用權，建築面積共約13,540方呎，意向售價約1.6億元。物業由安老院租用，每月租金約49.5萬元。

該行葉斐明指，第一集團的長沙灣環球商貿廣場一期中層1及2號商廈單位，面積共約3,003方呎，以3,541.5萬元沽，呎價約11,793元。