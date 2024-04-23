4大核心區吉舖3年半低
本港核心區及民生區空置率表現「兩極化」。有統計報告指，今年首季4大核心區街道，包括銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角共錄720間吉舖，空置率約9.6%，創3年半新低，按年分別減少26間及約0.4個百分點，元朗及上水同期空置率較去年同期回升，分別約7.1%及約8.3%，較去年增約2.1個百分點與約1.9個百分點。
元朗上水空置率回升
美聯工商舖資料研究部數據顯示，是次統計涵蓋241條街道共10,908間街舖，該公司行政總裁盧展豪指，有關數據反映港人北上消費及中資品牌南下本港發展的最新舖市表現。他又指，核心區餐飲業繼續成為舖市的主要租戶，而零售業亦持續復甦，令4大核心區空置率在過往一年持續回落。不過，港人北上消費的熱潮下，鄰近內地的地區如元朗及上水最受影響，區內不少商戶因業務萎縮而結業，令空置率回升，預期今年全年核心區舖租只上升約5%以內，整體舖價將維持平穩。
美聯旺舖董事梁國文補充，近期不少中資餐飲商戶都趁機南下香港發展，令飲食業繼續擴張，4大核心區最新錄得2,057間餐廳，較2023年第三季增加41間。
另方面，旺角連錄舖位成交。消息指，砵蘭街183號地下，面積逾650方呎，以約4,130萬元登記易手，新買家為本地老牌家族。此外，市傳資深投資者以約3,200萬元沽出通菜街199號地舖，該物業面積約1,000方呎。
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