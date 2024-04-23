4大核心區吉舖3年半低

元朗上水空置率回升

美聯工商舖資料研究部數據顯示，是次統計涵蓋241條街道共10,908間街舖，該公司行政總裁盧展豪指，有關數據反映港人北上消費及中資品牌南下本港發展的最新舖市表現。他又指，核心區餐飲業繼續成為舖市的主要租戶，而零售業亦持續復甦，令4大核心區空置率在過往一年持續回落。不過，港人北上消費的熱潮下，鄰近內地的地區如元朗及上水最受影響，區內不少商戶因業務萎縮而結業，令空置率回升，預期今年全年核心區舖租只上升約5%以內，整體舖價將維持平穩。