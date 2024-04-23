新盤概況：名日‧九肚山減價達35%

集團營業經理詹勳榮表示，單位分布於2座C室，9伙於下月1日以價單形式發售，另有6伙於翌日招標。價單推售單位中，售價及呎價最低均為2座3樓C室，實用面積1,226方呎，折實價1,622.7萬元，呎價約13,236元。

今批單位售價明顯下調，如上述單位於昨日價單更新前折實價2,503.4萬元，即減價約35.2%，其餘單位減幅介乎約27至35.9%。買家將享有車位優先認購權，以及價值48萬元家具禮券。

累沽194伙套29億 另外，項目亦推出新付款計劃，首期樓價5%，其後10期每期繳付0.5%，餘下九成於360天內付清。集團營業部首席經理郭子威補充，該盤累售194伙，套現逾29億元。同系馬頭角君柏亦上載最新銷售安排，周五招標重售6座5樓A室四房戶，單位於2018年2月曾以3,745.7萬元沽出。