首季蝕讓1305宗 14年最多

每3個業主賣樓一人要輸錢 買磚頭保值的神話不再。有代理行報告指，今年首季全港二手私宅市場共錄1,305宗虧損買賣登記，創14年最多，期內幾乎每3個業主賣樓，就有一人要損手。近日交投轉靜，更多業主願意蝕本套現，即使屯門上車盤恒豐園三房單位，約3年帳面都要貶值115萬元。

利嘉閣表示，去年第四季共錄893宗私宅轉手虧蝕買賣登記，上季宗數按季增約46.1%，佔同期已知上手購入價4,392宗私宅登記中約29.7%，比例創2009年第一季後的15年新高，按季增3.5個百分點，已連升3季。

相反，上季全港錄3,056宗私宅轉手獲利登記，佔比跌至約69.6%，按季再少3.3個百分點，創15年新低，期內每宗平均賺幅按季再跌6.4個百分點至約29%，創近14年新低。而將軍澳日出康城為獲利比率最低的屋苑，上季僅約34.5%。

恒豐園3年貶值17% 該行研究部主管陳海潮預期，辣招年代獲利比率高企橫行的時代不復再，反而因應市況波動，料今年第二季私宅獲利比率有機會持續跌至約65%，平均賺幅亦料處於約25至29%的低位。

事實上，各區蝕讓繼續湧現。祥益黃文樂指，上述恒豐園3座中層G室，實用面積約620方呎，有裝修，累減35萬元，區內換樓客以545萬元承接，呎價約8,790元，原業主於2021年以約660萬元購入，帳面蝕約17.4%。

世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山迎海‧駿岸7座低層A室四房戶，放盤長達一年半，累減642萬元，成交價2,058萬元，呎價約14,174元，約3年帳面跌價475萬元。

采葉庭做價8年低 部分業主劈價或以低價吸客。該行王勤學稱，元朗采葉庭2座低層C室，以590萬元沽出，創屋苑同類型套三房戶約8年新低，呎價約9,562元。世紀21溢榮郭少玲指，筲箕灣萬康大廈中層G室兩房戶，2020年5月至今累減197萬元，終以293萬元獲上車客承接，呎價約7,834元。

相反，白居二客入市，配合延長按揭擔保期措施，未補價第二市場交投逆市向上。中原伍耀祖稱，天水圍4月已錄逾50宗居屋買賣，並以未補價成交主導，天頌苑C座高層2室三房戶，經議價後，以448萬元成交，呎價約6,892元。

二手私宅按季蝕讓買賣登記量