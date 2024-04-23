簡訊一覽
●李寧(02331)今年首季度之李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得低單位數增長。截至3月底止，於內地的李寧銷售點數量共計6,214個，另李寧YOUNG銷售點數量共計1,405個，今年首季分別淨減少26個及23個。
●中國鐵建(01186)今年首季新簽項目合約額達5,506億元人民幣，按年升2.05%，其中境內升1.46%，境外升11.85%。
●新鴻基地產(00016)獲大股東鄺肖卿於上周五，在場內以平均價每股68.8387元，增持41.9萬股，估計涉資2,884.34萬元，持股量由27.98%升至27.99%。
●萬洲國際(00288)截至今年3月底止3個月生物公允價值調整前及後之純利分別為3.01億美元及4.65億美元，按年分別增長72.98%及1.39倍。
●中電控股(00002)宣布，旗下中華電力與亞太及日本地區超大規模數據中心營運商AirTrunk達成合作，簽訂香港最大份額的可再生能源證書購買協議。
●泡泡瑪特(09992)今年首季度整體收益按年增長40至45%，其中內地收益增長20至25%，港澳台及海外收益增長245至250%。
●玄武雲(02392)昨午公布，將因應市況擬動用最多一億元資金，於公開市場上購回股份，消息刺激其股價即市一度高見0.89元，收市報0.82元，升幅達60.78%，成交880.9萬元。
●康健國際醫療集團(03886)正就於2022年收購同業Central Medical Group Limited及其附屬公司，包括多名醫生在內的賣方人士未有履行彼等的溢利保證（截至2022年、2023年、2024年3月底止3個財政年度每年度的經調整純利須不少於績效目標3,000萬元）相關義務，考慮可以採取的行動方案，以追索約9,800萬元。
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